LDH Section de Corse : solidarité et soutien

Muhamed Gueye, jeune homme de 26 ans, est mort ce samedi 20 décembre, tué par la police sur le cours Napoléon à Ajaccio, sous les yeux de nombreux témoins. Son attitude agressive, la menace d’un couteau avaient provoqué frayeur et émotion. Nous saluons le courage des personnes qui se sont interposées en défense et en protection des autres personnes présentes.

Une enquête est ouverte pour tentative d’homicide aggravé et pour homicide volontaire aggravé. Il s’agira de déterminer si l’auteur des coups de feu était en situation de légitime défense. La ligue des droits de l’Homme sera attentive à l’établissement des circonstances de la mort du jeune homme.

Muhamed Gueye, arrivé étudiant en France aurait, au vu des informations données sur un récent séjour en hôpital psychiatrique, assurément nécessité d’un suivi médical. Mais ce suivi comme l’hébergement et l’accompagnement social des précaires sont gravement fragilisés par des restrictions budgétaires et le recul des moyens de lutte contre la précarité que ne cessent de dénoncer les associations de secours aux personnes. Il y a urgence à aider et sauver les personnes qui en ont besoin, que ce soit pour se soigner ou pour se loger, avant que ne se produise l’irrémédiable.

La LDH exprime sa solidarité à toutes les personnes choquées par ce qu’elles ont vécu lors de ce drame. A la famille, aux amis de Muhamed Gueye, elle présente ses condoléances et les assure de son soutien dans la recherche de la vérité

