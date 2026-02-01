À Bastia et Ajaccio, les habitants appelés à mesurer la qualité de l’air à proximité des ports

À Bastia comme à Ajaccio, la qualité de l’air dans les zones portuaires va bientôt faire l’objet d’une nouvelle campagne de surveillance. Menée par l’association Qualitair Corse dans le cadre de « ses actions de surveillance et d’amélioration de la qualité de l’air » sur l’île, cette initiative vise, selon l’association, à « mieux caractériser l’impact des émissions des navires sur l’air respiré par les riverains ». Particularité de cette campagne : elle repose sur une démarche « de science participative », associant directement les habitants des zones portuaires de Bastia et d’Ajaccio à la collecte des données.





Dans un communiqué, l’association explique que « cette campagne est ouverte aux habitants de Bastia et d’Ajaccio qui disposent d’un balcon ou d’une terrasse donnant sur les zones portuaires et souhaitent s’engager dans une démarche citoyenne » et qu’« aucune compétence technique n’est requise pour participer, les équipes de Qualitair Corse assurent l’installation, le suivi et le retrait des capteurs de mesure ». Concrètement, les capteurs fournis aux volontaires « permettront de mesurer durant 12 mois le dioxyde d’azote et les particules fines ». Des données qui « enrichiront les réseaux de surveillance existant et permettront d’affiner l’analyse des sources locales de pollution ».





Même si « les normes réglementaires de qualité de l’air ne sont généralement pas dépassées dans les ports corses, des variations importantes des concentrations de polluants sont observées en lien avec l’activité des navires et les conditions météorologiques locales », précise l’organisme qui détaille : « Les navires émettent dans l’air des polluants qui peuvent se retrouver, localement et ponctuellement, dans l’atmosphère des zones portuaires et adjacentes. Ces émissions peuvent avoir un impact notable, particulièrement au moment des escales ou des manœuvres, et contribuent à la pollution atmosphérique des villes littorales. Le but de cette campagne est de collecter des données complémentaires à celles issues des stations de mesure permanentes, afin d’améliorer la connaissance scientifique sur l’impact réel de ces émissions au plus près des populations concernées. »





Cette campagne, qui s’inscrit « dans une dynamique plus large de connaissance et d’étude des émissions portuaires menée par Qualitair Corse, notamment dans le cadre du projet européen AIRLABÒ financé par le programme Interreg Italie-France Maritime, qui vise à améliorer la qualité de l’air dans les zones portuaires », doit permettre d’obtenir des résultats qui seront ensuite publiés « afin de partager les enseignements scientifiques avec les collectivités, les partenaires et le grand public ».



Pour convaincre les habitants des zones portuaires de Bastia et d’Ajaccio à participer, Qualitair insiste sur le fait que « participer à cette campagne, c’est agir concrètement pour l’environnement et la santé publique, contribuer à une meilleure compréhension locale de la pollution atmosphérique liée au trafic maritime, et devenir acteur de la surveillance de la qualité de l’air en Corse ». Les personnes intéressées peuvent contacter Qualitair Corse par téléphone au 04 95 34 22 90 ou par mail à l’adresse contact@qualitair.corsica.

