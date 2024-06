Pollution atmosphérique : pourquoi les épisodes deviennent-ils plus fréquents en Corse ?

Ces derniers temps, les épisodes de pollution atmosphérique aux particules fines et désertiques deviennent plus fréquents en Corse. Ils parviennent, le plus souvent, au printemps et en automne. Le dernier, date de ce mardi 18 juin. La Corse-du-Sud est en alerte et la situation devrait se généraliser sur l’ensemble de l’île ce mercredi. Les particules du Sahara arrivent par le sirocco en Corse et se mélangent aux particules émises localement. Elles restent en suspension dans l’air et touchent le sol avec la pluie.



L’association Qualit’air Corse, a observé une augmentation plus intense de ce type de pollution depuis trois ans. Pourquoi ce phénomène tend à se renfoncer ? Jean-Luc Savelli, directeur de Qualit’air Corse, suppose que le changement climatique peut développer ces circonstances : « Le réchauffement de la Méditerranée et l’avancée du Sahara contribuent sûrement à l’accroissement des épisodes ». Sur ce cycle de trois ans, de 2022 à 2024, 28 jours ont dépassé le seul réglementaire de 50 µg/m3 (masse de particules par mètre cube d’air), contre 22 jours sur la période de 2019 à 2021, selon les chiffres de l’association de surveillance de l’air. Le seuil d’alerte défini au niveau européen, s’établit à 80 µg/m3.