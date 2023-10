La Corse à nouveau frappée par une pollution aux particules fines

La qualité de l’air est de nouveau mauvaise en Corse à partir de ce lundit. Comme cela arrive quelquefois, des sables venus du Sahara pourraient s’ajouter aux particules fines en suspension dans l’air. Ainsi, face à cet épisode de pollution atmosphérique, Qualit'Air Corse a lancé une "procédure d’information et de recommandations pour les particules en suspension." En effet, les stations de surveillance du département mesurent depuis quelques heures de fortes concentrations en PM10. Ces particules en provenance du Sahara traverseront la région durant 48 heures.

Qualit'Air Corse rappelle que même si ces particules sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la santé

notamment pour les personnes sensibles et vulnérables, il est donc conseillé de respecter les recommandations

sanitaires.



Evolution et tendance



Des précipitations étant prévues à partir du 24 octobre 2023 à la mi-journée sur l’ensemble de la région, les concentrations en particules fines présentes dans l’air devraient progressivement diminuer pour passer sous les seuils réglementaires à compter du 25 octobre 2023.