Les pluies persistent en Haute-Corse : la vigilance jaune maintenue jusqu’à jeudi matin

La perturbation qui traverse actuellement notre île continue d’affecter la Haute-Corse ce mercredi 24 décembre. Le département reste en effet placé en vigilance jaune « pluie-inondation », une mesure en vigueur au moins jusqu’à ce jeudi 25 décembre à 6 heures.



Selon les services de Météo-France, les précipitations devraient se maintenir de façon intermittente tout au long de la journée, avec des intensités variables selon les secteurs. Les cumuls les plus significatifs sont attendus sur la façade orientale du département, notamment dans le secteur bastiais, tandis que l’intérieur et le sud de la Haute-Corse devraient connaître un temps plus irrégulier, alternant pluies et accalmies.



En montagne, la dégradation s’accompagne d’un abaissement de la limite pluie-neige, avec des chutes de neige possibles sur les reliefs les plus élevés. Cette configuration pourrait compliquer ponctuellement les conditions de circulation sur certains axes.



Face à cet épisode, Météo-France appelle à la vigilance, en particulier pour les personnes circulant à proximité des cours d’eau ou dans les zones sensibles au ruissellement. Il est conseillé de rester attentif à l’évolution de la situation météorologique et de limiter les déplacements non indispensables, notamment durant les périodes de précipitations soutenues.



Les autorités rappellent enfin que, même si les phénomènes attendus restent d’intensité modérée, des impacts localisés peuvent survenir, justifiant une attention particulière jusqu’à la levée de la vigilance.