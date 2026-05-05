Crise à l’ADMR 2A : direction et intersyndicale campent sur leurs positions, la grève se poursuit

Le mouvement a débuté dès ce mardi matin dans les locaux de l’ADMR à Ajaccio, à l’appel de l’intersyndicale FO, STC et CGT. Les représentants du personnel ont engagé une occupation des lieux, dans une démarche qu’ils qualifient de « sereine », tout en lançant un appel à la grève illimitée.



Ils dénoncent une situation sociale « grave », marquée par un mal-être profond au travail, des arrêts maladie en cascade et un manque de transparence de la direction. « Quand on pose des questions au CSE, on ne nous répond pas. Quand on demande des documents, on ne nous les donne pas. On nous cache tout », affirment-ils.



Une direction qui rejette les accusations



Ce lundi 4 mai 2026, l’intersyndicale a exercé un droit d’alerte sur la situation de l’ADMR. Selon la direction, une réponse « complète et rapide » a été apportée, accompagnée de mesures concrètes et de propositions de dialogue.



Mais dès ce matin, un mouvement d’occupation des locaux et un appel à une grève illimitée ont été lancés. Une décision que le président de l’ADMR, André Quastana, dit ne pas comprendre : « Nous sommes dans l’incompréhension face à une action déclenchée immédiatement après une réponse concrète. » La direction réfute également toute entrave au fonctionnement du CSE et toute opacité dans la gestion de l’association : « On ne cache rien à l’ADMR. »



La directrice au cœur des tensions



Au cœur du conflit : la directrice récemment recrutée. Arrivée il y a six mois, elle fait l’objet de critiques virulentes de la part de l’intersyndicale, qui remet en cause ses compétences et sa légitimité.



La direction, elle, affiche un soutien sans faille. « La directrice ne quittera pas son poste. C’est clair, net et sans bavure », tranche André Quastana, soulignant son « engagement fort » et son investissement, notamment dans une démarche de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention d’un CAPES.



L’intersyndicale dénonce au contraire une gouvernance qui lui aurait accordé « les pleins pouvoirs », estimant que certaines décisions « ne relèvent pas de sa capacité ». Elle affirme également que les critères requis lors du recrutement, notamment en matière de diplôme et d’expérience, n’auraient pas été respectés.

