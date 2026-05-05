Corte - La CPAM a organisé sa première « Journée Santé Jeunes »

A l’issue de la Journée Nationale d’avril dernier, un partenariat s’est noué entre l’Union Nationale des missions locales et la CPAM, avec pour mission de décliner dans les régions divers projets. « L’objectif est d’amener les jeunes à prendre en main leur vie d’assuré social et de connaître leurs droits et les diverses démarches », a expliqué Laetitia Graziani, chargée de communication à la CPAM de la Haute-Corse.

Ainsi, il a été décidé de déployer un outil innovant et ludique, prenant la forme d’un « escape game ». L’idée étant d’amener les jeunes vers les droits et les démarches de l’assurance maladie sans «être rébarbatif«s». «Nous avons donc décidé de faire un jeu appelé « sortez Amélie de là ». Nous leur avons donné comme mission d’aider Amélie, en référence bien sûr au nom du site internet de la CPAM. Et à travers les différentes missions qu’ils ont eu à remplir, en utilisant leur téléphone portable, ils ont pu découvrir ce qu’était une carte vitale, comment l’utiliser, ce qu’était un médecin traitant, etc. ils ont révisé les bases de leur nouvelle vie d’assuré, maintenant qu’ils sont adultes ».



La deuxième phase du jeu était axée sur la prévention comme les maladies sexuellement transmissibles, la prévention des addictions, « tout un tas de messages que nous avons tenté de leur faire passer pour qu’à la fin du jeu ils aient retenu l’essentiel pour les aider dans leur vie d’assurés ».

Cette première manifestation a accueilli une trentaine de jeunes des missions locales du centre Corse, de la Balagne et de la Plaine Orientale.

Cette journée santé est appelée à se renouveler, cette fois vers les jeunes des lycées et de l’Université de Corse « car cet « escape game » sera déployé ailleurs en direction de tous les jeunes de 16 à 25 ans. «Il s’agit d’un dispositif national que nous avons utilisé pour la première au lycée Vinciguerra de Bastia. Et il sera donc déployé dans les divers établissements insulaires dans les semaines et les mois à venir. L’idée est d’aller vers les jeunes, leur faire passer les messages essentiels et ne surtout pas attendre qu’ils viennent vers nous », a ajouté Laetitia Graziani.





Cette opération est importante pour les jeunes car « c’est l’occasion pour eux d’avoir accès aux droits sur tout ce qui concerne la santé quand on connait les difficultés des jeunes aujourd’hui et la dégradation de la santé mentale. Il est nécessaire que les jeunes connaissent leurs droits et qu’ils y aient accès de manière complète et qu’ils maitrisent donc le sujet », a soutenu Larence Achilli, directrice de la Mission Locale Rurale de la Haute-Corse. « Par l’intermédiaire de nos rencontres et grâce à la presse, nous pourrons solliciter de plus en plus de jeunes sur ce sujet important. Aujourd’hui, ces jeunes sont inscrits dans nos missions locales. Ils ne travaillent pas, mais s’apprêtent à entrer dans la vie active. Nous voulons leur donner les moyens d’être informés de leurs droits ».

Les Missions Locales sont des structures destinées aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne son pas scolarisés mais qui recherchent des projets professionnels, qui effectuent des stages pour acquérir de l’expérience. « Nous mettons à leur disposition tous les moyens nécessaires pour qu’ils entrent dans la vie active de la meilleure des façons à travers des formations touchant les domaines de la culture, de l’emploi, de la formation, du logement, de la santé ou encore des loisirs. « Nous avons également avec l’ARS un dispositif pour suivre les jeunes dans le cadre de leur santé avec des séances d’écoute, des ateliers de diététique. Nous mobilisons aussi des prestataires dans le domaine du sport. Nous avons une palette exceptionnelle de dispositifs et de prestations pour leur donner le plus de chances possibles », a conclu Laurence Achilli.

