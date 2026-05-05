Furiani : 34 ans après le drame du 5 mai 1992, un hommage rendu aux victimes

(Photos Gérard Baldocchi)





34 ans après la catastrophe de Furiani, qui a coûté la vie à 19 personnes et fait plus de 2 300 blessés, plusieurs dizaines de personnes - élus, supporters ou encore représentants du monde du football - se sont réunies ce mardi en fin d’après-midi devant la stèle du stade Armand-Cesari pour rendre hommage aux victimes. Durant une trentaine de minutes, les participants se sont succédé pour déposer des gerbes de fleurs au pied du monument, dans un silence empreint d’émotion et de recueillement.





À l’issue de la cérémonie, Josepha Guidicelli, présidente du Collectif des victimes du 5 mai 1992, a prononcé un discours en mémoire des victimes, rappelant l’importance du devoir de mémoire et la nécessité de transmettre cette histoire aux générations futures. « Dès le lendemain, un collectif s’est levé, et il porte depuis 35 ans un engagement humaniste : celui de ne jamais laisser Furiani sombrer dans l’oubli, car oublier c’est trahir », a-t-elle indiqué, avant de détailler les actions du collectif en faveur du devoir de mémoire. « La transmission est l’une des plus grandes victoires du devoir de mémoire, et votre présence aujourd’hui montre que vous refusez que le 5 mai devienne une date comme une autre. »





Cet hommage s’inscrit dans une série de commémorations entamées au mois d’avril, centrées sur la transmission du devoir de mémoire auprès de la jeunesse. Le 27 avril dernier, près de 200 collégiens avaient notamment été invités à Furiani pour une journée de commémorations et d’ateliers, pour découvrir des témoignages de joueurs, journalistes ou encore soignants présents ce soir-là.





Il y a quelques jours, une fresque retraçant la chronologie complète du drame, de l’avant à l’après, a également été dévoilée sur les grilles autour du mémorial. « Cette fresque, réalisée par le Sporting Club de Bastia, est une très belle action, une action qu'on attendait aussi. Elle va vraiment étayer l'histoire du drame de Furiani, parce qu'en effet, il y a un petit panneau explicatif, mais là, elle va vraiment expliquer chronologiquement l'avant, pendant et l’après 5 mai. Ça va permettre aux personnes qui viennent, aux jeunes et aux moins jeunes, de comprendre réellement les causes et les conséquences du drame de Furiani », a souligné Josepha Guidicelli.





L’hommage s’est poursuivi à Bastia, avec une messe à 18h30 à l’église Sainte-Marie.

