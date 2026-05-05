VI - Création du FLNC : cinquante ans après : ce qu’il reste de l’héritage de 1976



Depuis l’annonce de l’arrêt de la lutte armée en 2014, un cycle s’est refermé. La clandestinité n’est plus un mode d’action central. Le nationalisme s’est installé dans les institutions. Il dirige aujourd’hui la Collectivité de Corse et pèse dans le débat public de manière ouverte, ce qui constitue en soi une rupture majeure avec les années 1970.



Pour autant, le fond du dossier reste largement intact. La question foncière, qui était déjà au cœur des tensions dans les années 1960, demeure centrale. La pression immobilière s’est accentuée avec l’attractivité de l’île. L’accès au logement, notamment pour les résidents permanents, est devenu un sujet majeur. Là où les militants dénonçaient hier une dépossession, certains élus parlent aujourd’hui de régulation, de statut de résident ou de maîtrise du foncier.



Le modèle économique pose toujours question. Le tourisme, déjà critiqué à ses débuts, est devenu dominant. Il structure l’économie mais accentue aussi la dépendance saisonnière et les déséquilibres territoriaux. L’intérieur de l’île, malgré les politiques publiques, continue de se dépeupler, même si des formes de retour existent.



Sur le plan politique, les revendications ont évolué sans disparaître. La reconnaissance du peuple corse, l’autonomie, la question de la langue restent au centre des discussions avec l’État. Les échanges ont repris ces dernières années, sans déboucher à ce stade sur un accord structurant.



L’héritage du FLNC est donc paradoxal. L’organisation clandestine a disparu en tant qu’acteur armé, mais elle a contribué à imposer durablement certaines thématiques dans le débat public. Ce qui relevait autrefois de la marginalité politique est devenu institutionnel.

Reste une mémoire encore sensible. Pour certains, ces années incarnent une lutte jugée nécessaire. Pour d’autres, elles renvoient à une période de violence et de dérives. Cette lecture contrastée continue de traverser la société corse.

Au final, si les méthodes ont changé, les lignes de fracture, elles, n’ont pas complètement disparu. Elles se sont simplement déplacées du maquis vers les institutions