Marc-Paul Luciani : « Le CROUS de Corse a les moyens de lutter contre la précarité étudiante »

Quel est l'état de la précarité étudiante en Corse aujourd'hui ? Comment évoluent les chiffres des étudiants boursiers ?

La précarité reste une réalité, bien que les chiffres se soient stabilisés après l’augmentation liée à la crise du COVID. Aujourd’hui, environ 2 100 étudiants, soit 40 % des effectifs universitaires corses, sont boursiers. Ce taux figure parmi les plus élevés au niveau national. Chaque année, nous traitons près de 3 000 demandes de bourses.



Avec l’inflation et la hausse du coût de la vie, attendez-vous une augmentation des demandes d’aides pour cette rentrée universitaire ?

Les demandes de bourses ne connaissent pas de hausse notable cette année, mais la précarité se traduit par une augmentation des sollicitations des étudiants non boursiers auprès de nos assistantes sociales. Nous avons un service bien rodé et des crédits nationaux ajustés selon le nombre de bénéficiaires. Nous sommes prêts à répondre à ces besoins.



La Corse est-elle particulièrement touchée par l’augmentation du coût de la rentrée universitaire ?

Oui, la situation insulaire aggrave l’impact de l’inflation. En Corse, le coût de la vie est plus élevé que sur le continent, en raison d’un marché plus restreint. Cela affecte particulièrement les étudiants, qui doivent faire face à des dépenses plus importantes, notamment pour le logement et la vie quotidienne



Quelles sont les principales mesures mises en place par le CROUS pour soutenir les étudiants face à ces difficultés financières ?

Nous avons alloué 700 000 euros d’aides financières cette année, dont 400 000 proviennent du CROUS et 200 000 de la Collectivité de Corse. Pour lutter contre la précarité alimentaire, nous proposons des repas gratuits toute l’année dans les restaurants universitaires, ainsi que des tickets alimentaires d’une valeur de 80 euros. En partenariat avec l’Université de Corse et la Collectivité, nous soutenons également l’association « Aiutu Studientinu » en fournissant des denrées alimentaires et des infrastructures logistiques.





Quelles initiatives envisagez-vous pour répondre aux situations d'urgence et de précarité aiguë des étudiants ?

En plus des repas gratuits, nous offrons la possibilité de loger temporairement des étudiants en situation de précarité dans des hôtels partenaires, le temps qu’ils trouvent une solution plus durable. Nos assistantes sociales jouent un rôle clé dans ces situations, en lien étroit avec les services sociaux locaux pour trouver des solutions d’urgence.



Le logement étudiant est une problématique majeure. Comment le CROUS de Corse gère-t-il la pénurie de logements ?

Nous faisons face à une forte tension sur le marché du logement étudiant. Un observatoire du logement, lancé l’an dernier, a révélé un manque estimé entre 300 et 400 logements. Pour y remédier, nous avons initié la construction de 100 studios sur le campus Mariani, dont la livraison est prévue dans 18 mois. Sur les 2 000 demandes de logement que nous recevons chaque année, nous ne pouvons en satisfaire que 400. Les autres étudiants sont contraints de chercher des solutions dans les villages voisins ou de faire appel à des solutions temporaires comme les campings ou les gîtes.



Quelles projets pour la prochaine rentrée universitaire ?

Outre la construction des 100 nouveaux studios, nous finalisons la rénovation de 800 chambres dans la résidence universitaire Pascal Paoli 2. Ces travaux, financés à hauteur de 9 millions d’euros, visent à améliorer le confort des étudiants et répondent à une demande croissante d’hébergement de qualité.



Comment le système de bourses pourrait-il évoluer pour mieux répondre aux besoins des étudiants ?

Le système a déjà été amélioré l’an dernier avec une revalorisation des bourses. Nous avons élargi les critères d’attribution, ce qui a permis à 200 étudiants supplémentaires de bénéficier d’une aide. L’assiette fiscale a été relevée à 30 000 euros par foyer, et le montant des bourses a augmenté de 30 euros par mois. En 2023, 500 000 euros supplémentaires ont été versés à 2 500 boursiers en Corse. Pour faciliter l’accès aux aides, nous avons mis en place des outils en ligne, et nous avons veillé à ce que l’accès aux assistantes sociales se fasse de manière discrète, afin de lever les réticences de certains étudiants à demander de l’aide.