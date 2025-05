Athlétisme : De belles performances au meeting du CAA, malgré la météo

Sur le sprint court, Nina Cumbo (CAB), encore benjamine, s’est imposée sur 50 mètres avec un temps de 7''29. En catégorie minimes, Livia Serra (GFCA) a dominé le 80 mètres féminin en 10''58. Chez les garçons, le Proprianais Louis Forest a enchaîné trois performances solides : 10''01 sur 80 m, 14''62 sur 120 m, et 5,59 m en longueur.



Chez les cadets et plus, les sprinteurs cabistes Titouan Griffon et Rayan Elali ont respectivement brillé sur le 100 mètres (11''80) et le 400 mètres (50''97).



La finale du 800 mètres féminin a donné lieu à une belle lutte entre trois athlètes séparées par moins d’une seconde. C’est Lena Dangoumau (CAA) qui l’emporte en 2'22''00, juste devant Sarah Giannini (CRXT, 2'22''24) et Elisa Ferrucci(CAA, 2'22''94).



Chez les minimes, Lucas Quilichini (Porto-Vecchio) a remporté le 1.000 mètres en 3'02''35, tandis que Carlu Santoni(CAB) s’est adjugé le 1.500 mètres toutes catégories en 4'20''60.



En saut en longueur, les meilleures marques reviennent à Carla Tonin-Caudrelier (GFCA), benjamine, avec 4,27 m, et à Tom Arnould (GFCA), auteur de 6,25 m chez les masculins.



Enfin, au javelot, le benjamin Ethan Herrou (CAB) s’est distingué avec un lancer à 29,12 m, tandis que le Gazier JB Biancamaria a réalisé 50,08 m chez les seniors.