Jean-Michel Grange s’impose sur l’Enduro de Porto-Vecchio

Les amateurs d’enduro avaient rendez-vous ce dimanche à Porto-Vecchio, sur la route de Bonifacio, où le Moto Club de l’Extrême Sud (MCES) organisait une épreuve comptant trois heures de course, sur un circuit exigeant de plus de six kilomètres.



La journée a débuté par les traditionnelles vérifications techniques et administratives, suivies des essais libres. Les plus jeunes ont ouvert la compétition aux alentours de 10 heures, sur la partie basse du tracé. Puis, à 11h30, les essais chronométrés ont permis aux pilotes de se préparer une dernière fois avant le départ officiel, donné à 14 heures.