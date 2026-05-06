Bastia -Terra Eretz Corsica accueille Raphaël Jerusalmy. Corsica-Palestina s'insurge

Thomas Santoni, président de Corsica Palestina a réagi de la sorte à l'annonce de cette conférence.

"Si nous avons pris la décision aujourd’hui de porter cette tribune, c’est pour dénoncer fermement, avec l’association Corsica-Palestina, le Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient, ainsi que tous les signataires de cette tribune, et toutes les personnes qui luttent contre le génocide en Palestine, la venue le 7 mai en Corse à Bastia de Raphaël Jerusalmy, ancien des renseignements israéliens et de Tsahal, dans une conférence organisée par l’association Terra Eretz, à l’Hôtel Port de Toga.

Il est bien entendu que nous ne refusons pas sa présence pour des motifs religieux car nous respectons toutes les croyances.

Nous condamnons cependant qu’une association qui soutient aujourd’hui l’État israélien et en est complice fasse venir une personnalité liée à cet Etat, dans un contexte où cela attise la haine et la violence. La Corse est une terre d’accueil et de résistance, marquée par des figures qui ont combattu le fascisme, et un tel événement y est inacceptable.

Depuis des années, l’État israélien colonise illégalement des territoires, et la population palestinienne subit massacres, violences et disparitions, touchant des dizaines de milliers de civils.

Nous dénonçons cette conférence, qui constitue un appel à la haine et un soutien à des crimes contre l’humanité, avec la complicité de l’association Terra Eretz. Cette dernière en invitant Raphaël Jerusalmy participe à relayer l’idéologie génocidaire et fasciste du gouvernement israélien de Netanyahou.

Nous pensons à toutes les femmes victimes de violences, à tous les enfants morts de faim ou mutilés, et à toutes les personnes qui ont tout perdu à cause de l’État israélien.



Signataires : APTC (Association Populaire des Tunisiens de Corse), Ghjuventù di Manca, Inseme à Manca l’Après, La France Insoumise Corse du Sud et ses groupes d’actions, L’Arcu, Les Amis de Danielle Casanova, Parti Communiste Français section Corse du Sud, Per a Pace, Résistance et Solidarité, Utopia Droits Paysans et Via Citadina.T