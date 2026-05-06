Corsica Sette 2026 : la Corse accueille la première édition de son tournoi international de Rugby à 7

Cet événement sportif majeur marquera une étape historique pour le rugby insulaire et pour la Squadra Corsa, qui franchit un cap en se positionnant sur la scène internationale. Pour la première fois dans l’histoire du sport corse, la sélection corse affrontera des nations reconnues comme l’Italie dans une compétition officielle de Rugby à 7. Cinq équipes seront engagées pour cette première édition : la Squadra Corsa, l’Italie, les Barbarians Français, l’Île Maurice et le Pays Basque.

Ce sont au total 10 rencontres qui rythmeront l’après-midi à partir de 13h30 et la soirée, dans une ambiance sportive et festive. Le coup d’envoi sera donné avec une affiche symbolique et très attendue : Corse – Italie, avant une dernière rencontre programmée à 20 heures

Pour le président de la Ligue Corse de Rugby, ce Corsica Sette incarne la volonté de la Ligue Corse de donner un souffle nouveau à cette discipline.

" Cette première édition symbolise l’ambition grandissante du rugby corse et la volonté de donner à la Squadra Corsa une visibilité nouvelle sur la scène internationale avec le renfort de poids de Jean-Baptiste Pascal, champion olympique avec la France en 2024 à Paris et qui a accepté de prendre en charge notre sélection. Le Corsica Sette s’inscrit dans une dynamique de développement, de rayonnement territorial et de valorisation du sport en Corse, avec l’ambition de devenir un rendez-vous incontournable du rugby à 7 en Méditerranée".

Au-delà de cette grande première Dume Marcellesi a insisté sur la volonté de fédérer les énergies." La sélection corse de 7 a pour vocation de rassembler les joueurs insulaires avec cette volonté affichée de savoir qui allait porter ce maillot de la Squadra Corsa. Nous avons donc travaillé sur le statut du sélectionnable avec le Comité Directeur de la Ligue Corse et tout est parti de là. Ce projet a, de plus, comme je vous l'ai déjà dit reçu le soutien de Jean-Baptiste Pascal qui arrive avec son expertise. Cette Squadra Corsa dépasse l'unique cadre sportif, car aujourd'hui il ne s'agit pas seulement d'avoir sept joueurs sur le terrain, il s'agit de permettre à de jeunes joueurs corses, qui évoluent dans des clubs sur le Continent, de continuer à être en contact avec notre Rugby. De ce fait, la Squadra Corsa est un élément structurant pour notre sport en s'appuyant sur une mise en réseau".

Une première édition qui unit, déjà, les énergies. "Nous avons la chance pour cette première édition de rassembler des partenaires de poids avec la Fédération Française de Rugby, la Collectivité de Corse, la Ville de Portivechju et la Communauté de Communes du Sud Corse . Autant de partenaires engagés pour faire de cette première édition une réussite sportive, populaire et durable. Un temps presse leur sera accordé à 19h avant le dernier bloc de matchs".



La Squadra Corsa

Vincent Demasi, Thomas Gelmini, Titouan Goasampis, Chris Pastini, Yann Theurier, Lisandru Terramorsi, Lucas Leonelli, Valentin Belanger, Charles Leonelli, Hugo Martin, Quentin Leonelli, Hugo Lombard. Encadrement: Claude Tremoulet, David Pocq, Maxime Tommi, Jean-Baptiste Pascal.

