À Lisula, les facteurs entrent en grève illimitée pour dénoncer des conditions de travail « devenues intenables »

Dès les premières heures de la matinée, les manifestants ont affiché leur détermination. Selon les agents mobilisés, près de 90 % des titulaires du centre de distribution ont cessé le travail. Une mobilisation rare sur le bureau de Lisula, décrit par les salariés eux-mêmes comme « peu habitué aux grèves ».Facteur depuis treize ans à Lisula, Florian Savelli évoque « un vrai ras-le-bol ». « Cela fait plusieurs mois qu’on demande des renforts, des moyens humains et surtout la création d’une tournée supplémentaire. Les doubles camions se répètent toute l’année à cause du trafic colis qui explose de jour en jour », explique-t-il. Selon lui, les heures supplémentaires sont devenues permanentes. « Avant, c’était exceptionnel. Aujourd’hui, c’est devenu régulier ».Les agents assurent pourtant que le travail continue d’être effectué correctement malgré les difficultés. « Il n’y a pas de reste au bureau, tout est distribué, les colis comme le courrier. Mais il y a eu une accumulation de dérives et ce n’est plus tenable », poursuit-il, regrettant un manque d’écoute de la direction malgré plusieurs réunions organisées ces derniers mois avec les représentants syndicaux.Même constat du côté de Zélie Alchami, factrice polyvalente, qui pointe « une baisse des moyens et des effectifs » alors même que la charge de travail augmente fortement. « On nous parle d’une baisse du courrier, mais nous ne la constatons pas vraiment. Et surtout, il y a une très forte augmentation des colis, de plus en plus lourds et encombrants », souligne-t-elle.Selon les grévistes, le phénomène ne se limite plus à la seule saison estivale. « Avec l’augmentation de la population à l’année, on fait face à des problèmes structurels de janvier à décembre », insiste la factrice, évoquant également les pics d’activité liés aux soldes ou aux fêtes de fin d’année.Le centre de distribution de Lisula couvre un vaste territoire allant jusqu’à Belgudè, Curbara, Algajola ou encore L’Osari, soit « une quinzaine de communes » impactées par le mouvement. Mardi matin, seuls quelques intérimaires et deux agents assuraient encore une activité partielle.Soutenant le mouvement, David Vignaro, chargé de la qualité de vie syndicale à la CGT Poste Haute-Corse, affirme que les salariés alertent leur hiérarchie « depuis six mois » sur leurs conditions de travail. « Les agents se retrouvent quasiment quotidiennement en dépassement d’horaires. Ils demandent simplement une tournée facteur supplémentaire, ce que la direction refuse malgré des besoins reconnus à demi-mot », affirme-t-il.Le représentant syndical met notamment en avant le recours régulier à des renforts saisonniers. « Il y a déjà des renforts prévus du 1er avril à fin septembre, puis de mi-novembre à fin décembre. Quand on lisse cela sur l’année, cela représente pratiquement huit mois de renforts sur douze. Pour nous, cela justifie clairement la création d’un poste permanent».Les grévistes assurent ne réclamer « ni primes ni privilèges », mais simplement « des effectifs à la hauteur de la charge de travail ». Tous affirment être prêts à tenir le mouvement dans la durée tant qu’aucun engagement concret ne sera pris.« Tant qu’on n’aura pas une création de tournée, un vrai facteur supplémentaire, on n’arrêtera pas », prévient Florian Savelli.