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L'AS du collège de Lucciana au sommet : le club sacré Champion de France de Shortennis & Pickleball


La rédaction le Mercredi 6 Mai 2026 à 15:36

L'AS de Lucciana est à l'honneur. L’équipe mixte de l'association sportive du collège de Lucciana vient de décrocher le titre de Champion de France au terme d'une compétition nationale acharnée combinant Shortennis et Pickleballà disputée ce 5 mai à Clermont (Oise.



L'AS du collège de Lucciana au sommet : le club sacré Champion de France de Shortennis & Pickleball

Ce titre vient récompenser l'incroyable polyvalence et la cohésion de l'équipe de l'association sportive du collège. Le format de la compétition, particulièrement exigeant, consistait en une rencontre mixte composée de deux simples et d'un double. Le suspense a été total jusqu'au bout, l'ordre des matchs étant défini par tirage au sort juste avant le coup d'envoi des rencontres.

 

Sous l'impulsion de leur jeune coach Nolwenn Gea, l'équipe - portée par les performances de Nicolas Legrand, Clara Huet et Maxime Deliquet Peix, et accompagnée par l'arbitre Zoé Fresil - a fait preuve d'une maîtrise technique remarquable pour s'offrir une victoire éclatante sur les terrains. La réussite des élèves a été rendue possible grâce à l'accompagnement constant de leurs professeurs d'EPS, Hugo Berthoud et Sandrine Fournier, qui les ont guidés vers les sommets de la compétition.

 

Ce succès n'aurait pu voir le jour sans le soutien précieux de la Ligue Corse de Tennis et de l’UNSS Corse, que l'ensemble du club tient à remercier chaleureusement pour leur accompagnement.

 






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