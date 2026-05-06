INSEME : après 17 ans à la tête de l'association, Laetitia Cucchi-Genovesi passe le relais

Cet engagement n'est pas passé inaperçu au niveau national. Dès 2012, Laetitia Cucchi-Genovesi reçoit le Prix "Femmes Version Femina". En 2020, elle est décorée de l'Ordre National du Mérite. Et en avril 2026, quelques semaines avant son départ annoncé, elle est distinguée dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur. Le 30 mai prochain, lors de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration désignera son successeur à la présidence. Une nouvelle étape qui s'ouvre, dans la continuité des valeurs qui ont toujours guidé l'association : solidarité, humanité et engagement au service des familles corses.





