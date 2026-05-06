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INSEME : après 17 ans à la tête de l'association, Laetitia Cucchi-Genovesi passe le relais


Matteo Lanfranchi le Mercredi 6 Mai 2026 à 15:14

Présidente fondatrice d'INSEME depuis 2009, Laetitia Cucchi-Genovesi a annoncé son départ. Le passage de relais interviendra officiellement lors de l'Assemblée Générale du 30 mai prochain. Retour sur 17 années d'un engagement hors du commun.



Laetitia Cucchi-Genovesi, présidente fondatrice d'INSEME, passera le relais lors de l'Assemblée Générale du 30 mai.
Laetitia Cucchi-Genovesi, présidente fondatrice d'INSEME, passera le relais lors de l'Assemblée Générale du 30 mai.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand Laetitia Cucchi-Genovesi crée INSEME en 2009, l'association accompagne 4 bénéficiaires et dispose d'un budget de 5 000 euros. En 2025, ce sont 1 804 personnes qui ont été accompagnées, pour un budget dépassant le million d'euros. En 17 ans, ce sont 6 millions d'euros qui ont été collectés en faveur des familles corses contraintes de se rendre sur le continent pour des soins. L'association, reconnue d'utilité publique depuis 2019, organise aujourd'hui plus de 80 événements par an sur l'ensemble du territoire et compte 156 bénévoles ainsi que 10 appartements dédiés à l'accueil des familles à Marseille, Nice et Paris.

Des combats concrets pour les patients corses

Au-delà des chiffres, c'est une série d'avancées concrètes pour les patients qui marque le bilan de ces 17 années. La Charte régionale des droits du malade devant se déplacer sur le continent, la création de salles de repos dédiées aux passagers médicaux dans les aéroports d'Ajaccio, Bastia, Marseille, Nice et Paris-Orly, ou encore la prise en charge depuis 2021 du transport du second accompagnateur d'un enfant malade par l'Assurance Maladie, sans avance de frais. Autant de victoires arrachées en lien avec l'ARS, la Collectivité de Corse et les organismes d'Assurance Maladie.

Un engagement récompensé et une nouvelle page qui s'ouvre

Cet engagement n'est pas passé inaperçu au niveau national. Dès 2012, Laetitia Cucchi-Genovesi reçoit le Prix "Femmes Version Femina". En 2020, elle est décorée de l'Ordre National du Mérite. Et en avril 2026, quelques semaines avant son départ annoncé, elle est distinguée dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur. Le 30 mai prochain, lors de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration désignera son successeur à la présidence. Une nouvelle étape qui s'ouvre, dans la continuité des valeurs qui ont toujours guidé l'association : solidarité, humanité et engagement au service des familles corses.

 





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