Lætitia Cucchi, le Colibri d'Inseme, va passer la main

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Je suis née et j’ai grandi à Ajaccio et c’est mon parcours personnel et familial qui m’a conduite à m’engager en tant que bénévole au sein du monde associatif et à créer l’Association INSEME.

Les épreuves ont été nombreuses. Avec beaucoup de travail j’ai réussi à accepter les douleurs de la vie que sont la maladie et le deuil. Mais il m’a toujours été impossible de considérer comme une fatalité les $ difficultés logistiques et les coûts très importants liés aux déplacements médicaux sur le continent. Connaissant cette problématique par cœur, la double peine injuste qui frappait les Corses en venant s’ajouter à la maladie m’était insupportable. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer INSEME.





Si la démarche était personnelle au départ, l’association a rapidement dû se structurer et se professionnaliser pour faire face à l’ampleur des besoins des familles insulaires, qui ont toutes un jour ou l’autre été confrontées à ces départs contraints.

Dès 2013 un Bureau a été ouvert à Ajaccio, puis un autre à Bastia, les partenariats se sont multipliés et les soutiens publics se sont manifestés. Aujourd’hui une équipe de 4 salariées accompagne environ 800 familles par an.





Depuis 2019 INSEME est la 1 ère association locale corse Reconnue d’Utilité Publique. En 12 ans elle a démontré son sérieux et son utilité en apportant un soutien administratif pour l’organisation des déplacements validés par l’Assurance Maladie, en attribuant des aides financières pour faire face aux frais de transports et d’hébergement et en représentant les malades dans de nombreuses instances.

INSEME gère également 7/7j un N° vert dédié aux départs urgents pour le compte de la CdC et anime le Réseau « DMC » (Déplacements Médicaux sur le Continent) qui regroupe tous les acteurs institutionnels, privés et associatifs concernés par cette problématique.

Enfin, grâce aux fonds récoltés via des collectes de financement participatif, elle met des appartements à disposition des parents d’enfants hospitalisés sur le continent.





L’année 2021 a été exceptionnelle pour l’Association.

Elle a remporté son plus ancien combat en obtenant la prise en charge du transport du second accompagnateur d’un enfant malade devant se rendre sur le continent grâce à une détermination sans faille et forte du soutien de l’ensemble de la société et de la classe politique insulaire. Depuis le mois de juillet ce nouveau droit est effectif pour tous les assurés de Corse.





De plus, la 3 ème collecte lancée en juin par l’association a remporté un grand succès et après Marseille et Nice, INSEME vient d’acquérir le 25 novembre un 4 ème appartement à Paris près de l’hôpital Necker.





Lorsque l’on m’interroge sur le poids de mon engagement associatif (qui s’ajoute à la vie professionnelle et à la vie de famille), ou que l’on me demande comment trouver la force de pour faire face à des enjeux gigantesques qui me dépassent, je réponds toujours la même chose :

D’abord que l’engagement, la solidarité et l’entraide sont de valeurs qui font du bien aux autres mais aussi à soi-même. Et qu’il suffit de prendre exemple sur les malades qui se battent avec dignité et courage sans jamais abandonner pour ne pas céder à la fatigue ou au découragement.

Ensuite que, oui bien sûr, dans ce monde de fous, nos engagements et nos combats semblent parfois bien dérisoires... mais qu'importe... avec d'autres colibris*, je fais ma part !

