5 millions d'euros par an jusqu'en 2027 : la Collectivité de Corse augmente son soutien aux étudiants précaires

En réponse à une précarité étudiante croissante, la Collectivité de Corse (CdC) a présenté aujourd'hui un plan de soutien renforcé pour les étudiants, destiné à améliorer leur quotidien et leur réussite académique pour la période 2024-2028. Ce plan, dévoilé lors d'une conférence de presse à Corte, se distingue par une augmentation notable du budget alloué aux aides étudiantes. « La CdC prévoit d'augmenter le budget des aides à la réussite et à la vie étudiante de 2 millions d’euros par an, portant le total à 5 millions d’euros annuels.» a indiqué Antonia Luciani., conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l’éducation et de la formation, en soulignant l'ampleur des changements. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de mieux répondre aux défis financiers rencontrés par les étudiants. « Cette augmentation est une réponse directe à la précarité étudiante grandissante. Nous voulons nous assurer que chaque étudiant puisse bénéficier d’un soutien adéquat », a poursuivi l'élue. En plus de cette augmentation budgétaire, la Collectivité a investi 2,2 millions d’euros dans la construction de la future résidence universitaire Sambucucciu d’Alandu. Ce nouvel espace, attendu pour l’an prochain, vise à répondre aux besoins croissants en matière de logement étudiant. De plus, une convention a été signée avec l’Université de Corse pour une contribution annuelle de 450 000 euros, soulignant l'engagement continu de la CdC envers l’éducation supérieure en Corse.



Révision des critères d’éligibilité : vers une meilleure prise en compte de la précarité

Le plan introduit également une révision des critères d’éligibilité pour les aides. Désormais, les aides seront calculées en fonction du quotient familial avec des tranches de revenus allant de 0 à 25 000 euros. Cette révision vise à mieux cibler les aides et à refléter la réalité économique des étudiants. « Nous avons adapté les critères pour mieux répondre aux besoins des étudiants les plus en difficulté. La nouvelle méthodologie nous permettra de distribuer les aides de manière plus équitable », a expliqué Antonia Luciani. Une commission ad hoc sera également mise en place pour examiner les dossiers non éligibles et traiter les demandes d’aides des associations étudiantes.



"Ghjuventù" : une application pour simplifier les démarches

L'une des innovations du plan est le lancement de l'application « Ghjuventù ». Ce nouvel outil numérique a été conçu pour centraliser les démarches administratives liées aux aides étudiantes et simplifier l'accès aux différentes formes de soutien. « L'application "Ghjuventù" sera le point d’entrée principal pour le plan d’accompagnement. Elle vise à simplifier les démarches et à lutter contre le non-recours aux aides », a précisé Antonia Luciani. L'application inclura également une fonctionnalité de « tchat » permettant aux étudiants d'échanger directement avec un conseiller, facilitant ainsi la gestion des demandes et offrant un soutien personnalisé.



Une mobilisation collective pour soutenir les étudiants

Le président de l’Université de Corse, Dominique Federici, a salué cette initiative, soulignant qu’elle répond aux « questions essentielles de la vie étudiante et de la précarité ». Il a ajouté que l’effort financier de la Collectivité sera soutenu par ses partenaires : « Nous sommes tous engagés pour garantir un soutien concret aux étudiants ».



Marc-Paul Luciani, directeur du Crous, a confirmé cet engagement, précisant que le Crous avait également pris des mesures exceptionnelles pour cette rentrée. « Nous avons débloqué un million d’euros supplémentaires pour répondre à l’augmentation de la précarité. Nous servons 2 500 repas gratuits par jour pour les étudiants boursiers et avons mis en place des repas à deux euros pour les non-boursiers », a-t-il indiqué. Concernant le logement, un enjeu majeur cette rentrée avec 300 étudiants encore à la recherche d'un studio, Marc-Paul Luciani a assuré que la future résidence universitaire, d'un coût de 9 millions d’euros, serait opérationnelle dès l’année prochaine. Il a également mentionné la résolution rapide d'une situation critique pour un étudiant qui dormait dehors, grâce à l’intervention des services du Crous et de l’association Aiutu Studientinu.

Jean-Dominique Bugnani, président de l’association Aiutu Studientinu, a exprimé son soutien au nouveau plan, promettant de relayer l’information auprès des étudiants et de les encourager à utiliser l'application « Ghjuventù ». « Nous veillerons à ce que chaque étudiant soit informé des aides disponibles et de l’importance de télécharger cette application pour en bénéficier », a-t-il affirmé.