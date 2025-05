Corsica cyclo GT 20 : Tailhades le plus rapide mais Lucat toujours leader

23'13" 1 pour Tailhades, 23'13" 9 pour Lucat, 23'17" pou Sébastien Sénéchal : la victoire au sommet du col de Palmarella s'est jouée à très peu de choses. Quelques dixièmes de secondes qui prouvent que rien n'est encore acquis pour le leader de l'épreuve qui, certes, dispose encore d'une petite marge maintenant ces deux principaux concurrents à distance, mais qui n'autorise pas le moindre relâchement si le pensionnaire du Team Ain veut aller chercher la victoire à laquelle il aspire.



Aujourd'hui les coureurs repartent en direction de Corte, puis Ghisoni, un parcours de 139 km pour un dénivelé positif de 3 317 mètres où il faudra encore faire beaucoup d'efforts, surtout entre Porto et le col de Vergio (34 km), parcours sur lequel se disputera le premier chrono du jour - c'est le quatrième de l'épreuve - puis entre Ghisoni et le pont de Noceta, pour un second contre la montre de 40 km...