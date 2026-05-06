À Bastia, une Maison de protection des familles pour mieux accompagner les victimes de violences

(Photos Gérard Baldocchi)





Accompagner les victimes de violences intrafamiliales : c’est le but de la Maison de protection des familles de Bastia, inaugurée ce mercredi matin, 6 mai, au sein du groupement de gendarmerie de Montesoro. Opérationnel depuis le 1er janvier 2023, l’établissement est un dispositif de la gendarmerie, créé à la suite du Grenelle contre les violences conjugales organisé en 2019. « Il y en a une par département, et le but est de mieux recueillir la parole des personnes victimes de violences au sein des familles, comme les adultes pour les violences conjugales ou les enfants », explique l’adjudante-chef Cendrine Delattre, qui commande la Maison de protection des familles.





Quatre gendarmes sont ainsi présents au sein de la structure afin « d’être un appui » pour les victimes souhaitant se confier mais ne voulant pas le faire dans une brigade, « par exemple parce qu’elles pensent que tout le monde le saurait, ou bien parce qu’elles sont tellement vulnérables et fragiles que la vue d'un uniforme peut les faire reculer ». « On est beaucoup là aussi en appui des auditions des enfants, puisque pour auditionner un enfant, il faut être deux gendarmes », précise l’adjudante-chef. « C'est une audition qui ne va pas durer très longtemps, mais qui va être filmée. Les gendarmes des Maisons de protection des familles sont formés à l'audition des mineurs, mais les gendarmes des brigades de terrain le sont aussi grâce au protocole canadien NICHD [National Institute of Child Health and Human Development, ndlr] ».





Du côté de la justice, Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, estime que la Maison de protection des familles exprime « une prise de conscience collective ». « Pendant de trop nombreuses années, on parlait encore de crimes passionnels. On évoque aujourd'hui de manière explicite des féminicides. De la même manière, on parle encore parfois, pour les enfants, de victimes collatérales, alors qu'elles sont des victimes totales. Et c'est tout cela qui doit être pris en considération avec un devoir absolu de protection de toutes les victimes ».



Alors que 200 personnes sont condamnées chaque année par le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits de violences intrafamiliales, le but d’un tel endroit est, selon lui, « d’ouvrir toutes les portes de nos administrations et d’accompagner dignement les victimes dans leur parcours judiciaire ». « Le chiffre des violences intrafamiliales demeure malheureusement toujours stable et à un niveau préoccupant. Ce qu’il faut surtout, plutôt que de rechercher le zéro victime qui pourrait paraître illusoire, c'est surtout de rechercher le zéro victime laissée pour compte. »

