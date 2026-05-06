On a relevé le défi « bike and run », autour du stade de Lecci

Les enfants à vélo, les parents à pied, c'est le principe de cette course de relais familiale organisée à l'occasion de l'opération Mai à vélo.
C’est une idée simple, mais il fallait l’avoir : se passer le relais de père en fille, ou de mère en fils, sur un circuit de 2 à 4 km (selon l’âge de l’enfant). La « Bike & Run in famidda » a beau être une course, l’idée n’est pas tant de performer, mais de partager un moment de transmission sportive, l’enfant à vélo tapant dans la main de son père ou de sa mère, quand ces derniers allaient entamer la partie course à pied.
4 km, c’est bien le maximum que l’auteur de ces lignes pouvait s’autoriser à courir, lui qui n’a plus ses jambes de vingt ans, et encore moins le souffle. Et merci à la formule, qui permettait de faire une pause, car sinon j’étais parti trop vite pour aller au bout ! Pas de soucis de ce genre pour le figliolu de 7 ans, pour qui quatre tours n’étaient pas suffisants (il en a fait dix). Certes, notre duo père-fils a fini très loin du podium, mais l’essentiel aura été dans ces regards complices, emplis de fierté. Vingt-et uns duos ont été constitués, soit près du double de l’an dernier. L’association Handicap Extrême Sud a permis à des personnes à mobilité réduite de participer, sur des quadrix (fauteuils tout terrain).
Après l’effort...
A noter la générosité de l’organisation : non seulement l’inscription était gratuite, mais un buffet déjeunatoire attendait tous les participants et leurs accompagnants. Enfin, un sac de goodies a été remis à tous les enfants.
4 km, c’est bien le maximum que l’auteur de ces lignes pouvait s’autoriser à courir, lui qui n’a plus ses jambes de vingt ans, et encore moins le souffle. Et merci à la formule, qui permettait de faire une pause, car sinon j’étais parti trop vite pour aller au bout ! Pas de soucis de ce genre pour le figliolu de 7 ans, pour qui quatre tours n’étaient pas suffisants (il en a fait dix). Certes, notre duo père-fils a fini très loin du podium, mais l’essentiel aura été dans ces regards complices, emplis de fierté. Vingt-et uns duos ont été constitués, soit près du double de l’an dernier. L’association Handicap Extrême Sud a permis à des personnes à mobilité réduite de participer, sur des quadrix (fauteuils tout terrain).
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A noter la générosité de l’organisation : non seulement l’inscription était gratuite, mais un buffet déjeunatoire attendait tous les participants et leurs accompagnants. Enfin, un sac de goodies a été remis à tous les enfants.
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