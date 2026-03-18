CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Ange Terramorsi, sculpteur 18/03/2026 Tennis - La  Fédération française organise le Salon des Clubs à Bonifacio 17/03/2026 Les maires de la périphérie bastiaise réaffirment leur soutien à la majorité sortante de la CAB 17/03/2026 À Ajaccio, l’hommage à Pierre Alessandri entre recueillement et exigence de justice 17/03/2026
Les brèves

Journée des aidants à l'hôpital de Bastia  17/03/2026

 
Le Centre Hospitalier de Bastia organise ce mercredi 18 mars, de 10 à 15 heures, la Journée des aidants destinée aux personnes accompagnant un proche âgé. Cet événement, qui se tiendra dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier de Bastia, est organisé en partenariat et en présence de :
  • l’ADMR,
  • l’ASEPT (Association Santé, Éducation et Prévention sur les Territoires Corse),
  • le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination),
  • le Gérontopôle de Corse,
  • l’association Corse Maladies Neuro‑Évolutives,
  • et le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche.
 
Venez rencontrer les associations engagées dans le soutien aux aidants et découvrir l’ensemble des ressources disponibles sur le territoire pour mieux accompagner les proches concernés.

 


Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos