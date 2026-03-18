Le Centre Hospitalier de Bastia organise ce mercredi 18 mars, de 10 à 15 heures, la Journée des aidants destinée aux personnes accompagnant un proche âgé. Cet événement, qui se tiendra dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier de Bastia, est organisé en partenariat et en présence de :

l’ADMR,

l’ASEPT (Association Santé, Éducation et Prévention sur les Territoires Corse),

le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination),

le Gérontopôle de Corse,

l’association Corse Maladies Neuro‑Évolutives,

et le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche.

Venez rencontrer les associations engagées dans le soutien aux aidants et découvrir l’ensemble des ressources disponibles sur le territoire pour mieux accompagner les proches concernés.