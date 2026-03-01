Les maires de la périphérie bastiaise réaffirment leur soutien à la majorité sortante de la CAB

Alors que Bastia est la seule commune de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) à connaître un second tour lors des élections municipales, les maires des quatres autres communes membres de l’intercommunalité réaffirment leur soutien à l’actuelle majorité communautaire. Dans un communiqué, les maires de Furiani, Ville-di-Pietrabugno, San-Martino-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota affirment avoir échangé ce lundi 16 mars et rappellent leur satisfaction quant au « contrat de gouvernance mis en œuvre pendant cette mandature, au bénéfice de la CAB et ses communes membres, sous la présidence de Louis Pozzo di Borgo ».





Sans nommer personne, ils expliquent néanmoins qu’« il apparaît que, comme cela avait été le cas lors des élections municipales de juin 2020, certaines listes en lice pour le second tour de l’élection municipale de Bastia entendent convenir d’une répartition, en cas de victoire à l’élection municipale bastiaise le dimanche 22 mars, non seulement des éventuelles responsabilités municipales, ce qui est leur droit le plus absolu, mais également de la présidence de la CAB et des vice-présidents ».





​​Ils affirment alors leur volonté de s’inscrire pleinement dans la ligne politique mise en œuvre durant la mandature écoulée, qu’ils jugent « respectueuse de la sensibilité politique de chacun » et « ayant permis à la CAB et à ses communes membres d’agir de façon concertée, apaisée et efficace ». « Dans ces conditions, nous tenons donc à rappeler que, quel que soit le résultat des élections municipales de Bastia, le pacte de gouvernance mis en œuvre pendant la période 2020-2026 sera reconduit durant la prochaine mandature, entre les membres de l’actuelle majorité communautaire, notamment en ce qui concerne l'attribution de la présidence et des vice-présidences », écrivent-ils.





Ce mardi après-midi, Louis Pozzo di Borgo a réagi à ce communiqué. Sur ses réseaux sociaux, il affirme qu’il sera, « quel que soit le résultat des élections municipales de Bastia, pleinement engagé dans la mise en œuvre d’un projet de territoire pour notre intercommunalité, au service de ses cinq communes et de l’intérêt général ». « C’est l’esprit qui a guidé notre action collective au sein de la Communauté d’Agglomération de Bastia et qui lui a permis de devenir ce qu’elle est aujourd’hui : une véritable institution, et non plus un outil politicien comme cela a pu être trop longtemps le cas par le passé », écrit-il.



Sans grande surprise, il annonce apporter « [mon] soutien le plus total à Gilles Simeoni et la liste Bastia Inseme, qui est, à mon sens, la seule démarche à proposer un véritable projet, aussi bien à l’échelon municipal qu’intercommunal » afin d’« assurer la stabilité dont la CAB et ses habitants ont besoin ».

