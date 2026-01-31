Pickleball - Xavier Pfister Olivier Maisetti ouvrent le palmarès

Ce rendez-vous initial de niveau 3.0, soit le premier échelon fédéral dans cette discipline, était ouvert aux individuels ainsi qu'aux doubles. Ce sont les doubles qui ont ouvert ce samedi après-midi avec une première phase de poules qui a permis de donner accès aux rencontres couperets. Dans le dernier carré, le duo vainqueur de la Poule B Maisetti-Pfister dominait le second la Poule A Casimir-Giraud 11-2, alors que dans l'autre demie, la paire Berroyer. T -Sala, deuxième de la Poule B, l'emportait sur le vainqueur de la Poule A, Parisi-Berroyer 12-10.

La finale revenait à Maisetti-Pfister qui disposait de Berroyer-Sala 11 points à 7.





Après les équipes place était laissée aux individuels avec des concurrents répartis en quatre poules. Les joueurs qui terminaient en tête de cette première phase accédaient à la Poule finale qui désignait le vainqueur.

À l'issue de cette dernière partie du tournoi, le succès revenait au Pianottolais Xavier Pfister, déjà primé en double, qui devançait Nicolas Sala, Olivier Maisetti et Thomas Berroyer.

À noter que le prochain tournoi est prévu le 28 février prochain