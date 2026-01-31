CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Pickleball - Xavier Pfister Olivier Maisetti ouvrent le palmarès 31/01/2026 MSL Volley - Le GFC Ajaccio battu par Tourcoing au Palatinu 31/01/2026 Nager, pédaler, courir… sans sortir : le pari fou du premier triathlon indoor d’Ajaccio 31/01/2026 Municipales 2026 - Sartene : Paul-Félix Benedetti a présenté sa liste 31/01/2026

Pickleball - Xavier Pfister Olivier Maisetti ouvrent le palmarès


GAP le Samedi 31 Janvier 2026 à 21:34

Ce samedi 31 janvier la toute jeune histoire du Pickleball insulaire retiendra que le premier tournoi de la discipline, organisé par le Raquette Club de Portivechju, sous l'égide de la Ligue Corse de Tennis, s'est déroulé dans la salle du Centru Spurtivu Claude-Agostini



(Photos GAP)
(Photos GAP)
Ce rendez-vous initial de niveau 3.0, soit le premier échelon fédéral dans cette discipline, était ouvert aux individuels ainsi qu'aux doubles.
Ce sont les doubles qui ont ouvert ce samedi après-midi avec une première phase de poules qui a permis de donner accès aux rencontres couperets. Dans le dernier carré, le duo vainqueur de la Poule B Maisetti-Pfister dominait le second la Poule A Casimir-Giraud 11-2, alors que dans l'autre demie, la paire Berroyer. T -Sala, deuxième de la Poule B, l'emportait sur le vainqueur de la Poule A, Parisi-Berroyer 12-10.
La finale revenait à Maisetti-Pfister qui disposait de Berroyer-Sala 11 points à 7.


Après les équipes place était laissée aux individuels avec des concurrents répartis en quatre poules. Les joueurs qui terminaient en tête de cette première phase accédaient à la Poule finale qui désignait le vainqueur.
À l'issue de cette dernière partie du tournoi, le succès revenait au Pianottolais Xavier Pfister, déjà primé en double, qui devançait Nicolas Sala, Olivier Maisetti et Thomas Berroyer.
À noter que le prochain tournoi est prévu le 28 février prochain





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos