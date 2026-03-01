CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Catherine Koenig, restauratrice du patrimoine religieux 25/03/2026 Aleria : Un journaliste de Corse Matin menacé de mort, une plainte déposée 18/03/2026 Au centre hospitalier de Bastia, une journée pour soutenir et informer les aidants de personnes âgées 18/03/2026 À Bastia, l’archiconfrérie perpétue la foi bien au-delà de la Saint-Joseph 18/03/2026

Stonde di Vita avec... Catherine Koenig, restauratrice du patrimoine religieux


le Mercredi 25 Mars 2026 à 18:00

Catherine Koenig est restauratrice du patrimoine religieux. Depuis 30 ans elle redonne toute sa splendeur aux églises et confréries de Corse. Nous l’avons suivie sur un de ses chantiers à Monticellu pour découvrir les secrets de son métier.



Stonde di Vita avec... Catherine Koenig, restauratrice du patrimoine religieux






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos