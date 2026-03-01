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Le Sporting sanctionné : Armand-Cesari suspendu, match à huis clos et à l'extérieur contre Amiens


La rédaction le Mercredi 18 Mars 2026 à 20:34

La commission de discipline de la LFP a rendu sa décision ce mercredi 18 mars, à la suite des incidents survenus lors de la rencontre entre le Sporting et l’US Boulogne. Le club corse est sanctionné avec la suspension du stade Armand-Cesari pour un match. Conséquence directe : lors de la journée du 3 avril, les Turchini devront évoluer sur terrain neutre et à huis clos, un coup dur dans la course au maintien.



Le stade Armand Cesari sera suspendu pour la rencontre face à Amiens et se jouera à huis clos et su terrain neutre. ( Photo Gérard Baldocchi)
Le stade Armand Cesari sera suspendu pour la rencontre face à Amiens et se jouera à huis clos et su terrain neutre. ( Photo Gérard Baldocchi)

Le Sporting Club de Bastia a officialisé, ce mercredi 18 mars, la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel sur son site internet. Réunis pour examiner les incidents survenus après la rencontre face à l’US Boulogne.corsica/Ligue-2-rien-ne-change-le-SC-Bastia-s-incline-encore-face-a-Boulogne_a89664.html , le vendredi 13 mars, les membres de la commission ont tranché.

Le club corse écope d’une sanction lourde : le stade Armand-Cesari est suspendu pour une rencontre. Conséquence directe, le match crucial dans la course au maintien face à Amiens SC, prévu le 3 avril, devra se disputer sur terrain neutre et à huis clos.

Dans son communiqué, la commission de discipline justifie cette décision par "la gravité des faits, le risque de réitération et la nécessité de garantir le bon déroulement des compétitions".

Un nouveau coup dur pour le Sporting, déjà fortement éprouvé cette saison.





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