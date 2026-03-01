SC Bastia : Boulogne, la défaite de trop ?

Dans cet article, il n’y aura ni commentaires du coach ni ceux des joueurs bastiais, comme il est de coutume après chaque rencontre à Furiani.

Ce vendredi 13, la traditionnelle conférence de presse d’après-match n’a tout simplement pas pu se tenir en raison de la colère d’une partie des supporters. De toute façon, le panneau d’affichage, 0 à 1, vaut mille mots.

Après le coup de sifflet final, un peu plus d’une centaine d’entre eux ont pénétré sur le parking situé derrière la tribune Nord pour rejoindre la porte des vestiaires. Jets de fumigènes, bombes agricoles, face-à-face avec plus d’une trentaine d’agents de sécurité, journalistes, joueurs et staff confinés…





Situation pathétique, mais prévisible. Derrière la Nord, une partie des supporters a demandé la tête des dirigeants au cri du sempiternel « démission », mais aussi celle de certains joueurs qu’ils jugent indignes, par leur comportement sur le terrain, de porter le maillot bleu. Certains ont également réclamé à Dumè Guidi d’expliquer la situation sportive du club…

Côté sportif justement, les Bastiais ont finalement quitté Furiani aux alentours de minuit avec zéro point dans leurs valises pour la huitième fois de la saison, pour seulement deux victoires et quatre nuls.

Le sursaut tant espéré du début d’année n’aura duré qu’un temps et, à sept journées de la fin du championnat, les Bastiais sont toujours bons derniers avec 19 points, à quatre unités du barragiste Amiens.





Une défaite d’autant plus frustrante que les adversaires du Sporting dans la course au maintien n’ont pas gagné leur match. Plus frustrant encore : ni Laval, ni Amiens, ni Nancy n’ont remporté une seule de leurs cinq dernières rencontres. Peut-être la défaite de trop pour les Bastiais, qui n’ont pas su saisir les nombreuses occasions offertes par leurs adversaires de remonter au classement.

Pourtant donnés outsiders en début de saison, les Bastiais sont complètement passés à côté de leur exercice. Invisibles tant pour le public que sur le terrain.



L’analyse est multiple : un mercato estival complètement raté, un niveau de jeu trop faible, un moral jamais retrouvé ou encore des choix tactiques discutables.

Chacun aura ses arguments, mais une chose est certaine : le Sporting version 2025-2026 n’aura pas fait rêver sur le terrain. Ce dernier match face à Boulogne l’a encore montré. Des lacunes offensives avec l’impossibilité de trouver le cadre, seulement 14 buts en 27 journées, des erreurs défensives qui coûtent très cher, et un second penalty raté en trois matchs.

Mathématiquement, les Bastiais sont toujours dans la course pour échapper à la Ligue 3.

Mais, les joueurs y croient-ils encore ?