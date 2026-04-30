À Bastelica, l’eau recommence à couler : porté par une mobilisation collective, le canal de l’Àghjara renaît !

Une aide de la Fondation du Patrimoine et de l’Agence de Tourisme de la Corse

Le financement est à la hauteur des enjeux : près de 200 000 euros mobilisés, dont une part importante apportée par la Fondation du patrimoine et une subvention couvrant jusqu’à 80 % du projet via l’Agence du tourisme de la Corse. De quoi permettre le lancement d’un marché public et l’organisation d’un chantier d’envergure.



Sur le terrain, la réalité est exigeante. Accessible uniquement après 40 à 45 minutes de marche, le site a nécessité une logistique exceptionnelle, incluant même un héliportage de matériel. Chaque jour, bénévoles et encadrants gravissent les sentiers pour rejoindre le chantier. « C’est un travail physique. Entre la marche et les cinq heures de chantier, les journées sont bien remplies », souligne Olivier Simonpietri.



Au total, une vingtaine de bénévoles se relaient selon les périodes, avec l’appui de volontaires venus de toute la France via l’association Rempart. Leur mission : dégager les sections obstruées, parfois enfouies sous près d’un mètre de boue, extraire des blocs rocheux tombés dans le lit du canal, et reconstruire à la main les murets en pierre sèche effondrés. Le premier tronçon, long de 1,2 km, est aujourd’hui presque entièrement restauré. « Il reste une centaine de mètres à curer et quelques zones à réparer, mais le plus gros est fait. » Déjà, l’eau recommence à circuler partiellement grâce aux affluents naturels. La remise en état complète de la vanne principale, prévue cet été, permettra de rétablir l’alimentation sur toute la longueur.



Au-delà de l’exploit technique, c’est une véritable aventure humaine qui s’est jouée à Bastelica. Habitants, associations, entreprises locales : tous se sont mobilisés, apportant hébergement, nourriture ou matériel. « Il y a eu une vraie solidarité autour de ce projet. Cela a créé une dynamique collective très forte. » La restauration du canal dépasse en effet la seule dimension patrimoniale. Elle ouvre des perspectives concrètes pour l’avenir agricole du territoire. « L’eau va revenir. Cela peut permettre à des agriculteurs de s’installer ou de relancer des cultures en contrebas », insiste le président de Fighjula I Petri.



À terme, le canal de l’Àghjara pourrait redevenir une véritable vitrine du patrimoine hydraulique corse, mais aussi un outil de développement local. Si le calendrier est respecté, les trois tranches de travaux seront achevées d’ici la fin de l’été, pour une remise en eau complète au début du mois de septembre. Un retour à la vie pour cet ouvrage du XIXe siècle, et une démonstration concrète de ce que peut accomplir une mobilisation collective au service du patrimoine.