A màghjina - Induve i venti contanu l’anima di Bastia
Au cœur du Vieux-Port de Bastia, la rose des vents semble murmurer les souffles de la Méditerranée. Libecciu, Levante, Sciroccu… autant de noms qui racontent le large et les traversées. Autour, les mâts oscillent comme une forêt immobile, tandis que l’église Saint-Jean-Baptiste veille sur le port, baignée de lumière, dans une scène suspendue entre mer, pierre et ciel.
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