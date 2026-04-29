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A màghjina - Induve i venti contanu l’anima di Bastia


le Jeudi 30 Avril 2026 à 07:25

Au cœur du Vieux-Port de Bastia, la rose des vents semble murmurer les souffles de la Méditerranée. Libecciu, Levante, Sciroccu… autant de noms qui racontent le large et les traversées. Autour, les mâts oscillent comme une forêt immobile, tandis que l’église Saint-Jean-Baptiste veille sur le port, baignée de lumière, dans une scène suspendue entre mer, pierre et ciel.
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