Quatre jours de festivités à Murateddu pour la San Ghjisè

Le village de Murateddu s'apprête à vivre au rythme de sa fête patronale à partir de ce jeudi.



Organisée par le comité des fêtes en collaboration avec la municipalité de Portivechju, la San Ghjasè est un rendez-vous incontournable du village et de ses hameaux.



Entre ferveur religieuse, savoir-faire artisanal et soirées endiablées, la commune se transforme en un lieu de rencontre authentique durant 4 jours.



Sur la place di u Poghju, producteurs et artisans prendront place aux côtés des animations pour les plus jeunes.



Au programme : procession, rencontres et soirées animées, dans une ambiance qui mêle ferveur et convivialité. Un rendez-vous qui rassemble, comme chaque année, toutes les générations autour de l’esprit du village.







Le programme des quatre jours de festivité



Jeudi 19 mars : La Tradition



18h00 : Messe patronale suivie de la traditionnelle procession dans les rues du village.

19h00 : Vin d’honneur et apéritif convivial.



Vendredi 20 mars : Terroir & Chants



11h00 : Ouverture du marché des producteurs et artisans locaux.

19h00 : Soirée corse avec le groupe Ricordu di Petru Pà.



Samedi 21 mars : Sport, Danse & Bal



09h00 : Concours de boules (Doublette – 20€ par équipe)

10h00 : Ouverture des chalets artisanaux.

15h00 : Spectacle de danse moderne avec la MStreet Company.

21h00 : Grand bal animé par A Chjama & Moca Music Live (Entrée : 10€)



Dimanche 22 mars : Journée des Familles



10h00 : Ouverture des chalets.

Toute la journée : Balades à dos d’ânes et nombreux jeux pour les enfants.



