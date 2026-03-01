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Les brèves

Quatre jours de festivités à Murateddu pour la San Ghjisè  18/03/2026

Quatre jours de festivités à Murateddu pour la San Ghjisè

Le village de Murateddu s'apprête à vivre au rythme de sa fête patronale à partir de ce jeudi.
 
Organisée par le comité des fêtes en collaboration avec la municipalité de Portivechju, la San Ghjasè est un rendez-vous incontournable du village et de ses hameaux. 
 
Entre ferveur religieuse, savoir-faire artisanal et soirées endiablées, la commune se transforme en un lieu de rencontre authentique durant 4 jours. 
 
Sur la place di u Poghju, producteurs et artisans prendront place aux côtés des animations pour les plus jeunes.
 
Au programme : procession, rencontres et soirées animées, dans une ambiance qui mêle ferveur et convivialité. Un rendez-vous qui rassemble, comme chaque année, toutes les générations autour de l’esprit du village.
 
 
 
Le programme des quatre jours de festivité
 
Jeudi 19 mars : La Tradition
 
18h00 : Messe patronale suivie de la traditionnelle procession dans les rues du village.
19h00 : Vin d’honneur et apéritif convivial.
 
Vendredi 20 mars : Terroir & Chants
 
11h00 : Ouverture du marché des producteurs et artisans locaux.
19h00 : Soirée corse avec le groupe Ricordu di Petru Pà.
 
Samedi 21 mars : Sport, Danse & Bal
 
09h00 : Concours de boules (Doublette – 20€ par équipe)
10h00 : Ouverture des chalets artisanaux.
15h00 : Spectacle de danse moderne avec la MStreet Company.
21h00 : Grand bal animé par A Chjama & Moca Music Live (Entrée : 10€)
 
Dimanche 22 mars : Journée des Familles
 
10h00 : Ouverture des chalets.
Toute la journée : Balades à dos d’ânes et nombreux jeux pour les enfants.
 


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