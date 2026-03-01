À Ajaccio, une ferveur toujours aussi forte pour la Madunnuccia

Bénédictions et instants suspendus



Au cœur de cette après-midi, le cardinal François-Xavier Bustillo a marqué les esprits par sa proximité avec les fidèles. Multipliant les bénédictions, notamment auprès des enfants, il a régulièrement adressé un message simple et chaleureux : « Soyez heureux ».



Ces gestes sobres, mais profondément chargés de sens, ont suscité de vives émotions. Catherine, en larmes après la bénédiction de son fils Paul-André, confie la voix tremblante : « C'est un bébé que l'on a attendu tellement longtemps… aujourd’hui, c’est comme un cadeau. Je n’oublierai jamais ce moment. »



Non loin de là, Antoine, jeune père venu avec sa famille, partage lui aussi son émotion : « Ce n’est pas juste une bénédiction. Il y a quelque chose de très fort, presque indescriptible. On se sent tous unis. »