Au centre hospitalier de Bastia, une journée pour soutenir et informer les aidants de personnes âgées

Pour répondre à ces difficultés, plusieurs structures proposent accompagnement et ressources. La Maison des Aidants, par exemple, a quatre grandes missions : « On va mettre en place, en fonction des besoins et des demandes, des activités pour reprendre du lien social et sortir de l'isolement. Ensuite, on a du soutien et de l'accompagnement avec une psychologue, des groupes de parole ou des entretiens psychologiques en individuel. On a aussi des formations, informations, conseils pour transmettre tout ce qui existe mais aussi créer des moments de sensibilisation en fonction des besoins des personnes pour expliquer les spécificités de la maladie. Enfin, on a une solution de répit où on peut proposer des temps de relayage, et on a aussi des accueils de jour où on peut recevoir du public âgé dépendant pour soulager les aidants », indique Léa Orsoni.





Le centre mémoire, quant à lui, propose notamment des entretiens individuels et des groupes de parole. « Les entretiens aidants sont des rendez-vous où le proche malade n'est pas présent », souligne Quentin Kusosky. « Les aidants peuvent s'exprimer, apporter toutes leurs difficultés, leurs questionnements, leurs doutes. On ne les accueille pas avec un objectif particulier sur lequel on va discuter, ce sont eux qui amènent la matière et on répond à leurs questions par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Ensuite, nous proposons un groupe qui réunit plusieurs aidants. Des thématiques sont proposées sur la pathologie, et l'idée, c'est de les former à devenir le meilleur expert possible de leurs proches et de leur apporter des connaissances sur la pathologie. Et l'avantage d’un groupe, c’est qu’ils peuvent échanger entre eux sur les astuces qu'ils ont trouvées, les choses qu'ils ont essayées qui n'ont pas marché, en gardant à l'esprit que chaque pathologie s'exprime de manière complètement différente chez chacun. Mais le fait d'échanger les rassure aussi sur le fait qu'ils ne sont pas seuls à affronter ça au quotidien. On va aborder des questions sur la communication avec le proche malade, adapter le logement, sur des connaissances très concrètes de la pathologie, comment elle évolue, à quoi on peut s'attendre, sur les troubles du comportement… »



Pour répondre à ces questions, les professionnels peuvent également s’appuyer sur les vidéos disponibles sur le site du Gérontopôle. « On a une rubrique sur comment aménager son logement par rapport à l’avancée de l’âge, comment former les aidants, agir pour leur santé, et bien d’autres », explique Jean-Michel Miniconi, directeur du Gérontopôle. « On transmet les informations aux structures qui gravitent autour de nous pour venir en support des structures d’aides aux personnes âgées. L’idée, c’est vraiment d’être un centre de ressources, et à travers les structures, on va toucher la personne. »

