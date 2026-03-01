Aleria : Un journaliste de Corse Matin menacé de mort, une plainte déposée

« C’est inadmissible, on ne peut pas cautionner ça ! », Nicolas Wallon délégué syndical SNJ et élu CSE à Corse Matin, ne décolère pas. Ce mercredi, alors qu’il assurait le suivi d’une enquête portant sur une affaire de tirs survenus le soir du premier tour des élections municipales, son collègue Paul-Mathieu Santucci, journaliste au sein du quotidien régional en Plaine Orientale, a été la cible de menaces de mort dans l’exercice de ses fonctions.
Si une plainte a immédiatement été déposée par le journaliste auprès de la gendarmerie et a été appuyée par la direction de Corse Matin, dans un communiqué, les sections SNJ, STC et SNJ-CGT de Corse-Presse tiennent à lui apporter leur « soutien total et indéfectible » et fustigent ces intimidations inacceptables qui interviennent alors « qu’il assure, avec rigueur et professionnalisme, le suivi de cette enquête sensible ». « Le fait que ces menaces soient directement liées à son travail journalistique constitue une dérive grave et préoccupante », dénoncent les syndicats qui condamnent « avec la plus grande fermeté ces actes d’intimidation, qui ne visent pas seulement un homme, mais bien l’ensemble de la profession ».
« Menacer un journaliste, c’est tenter de faire taire l’information, d’entraver le droit du public à être informé, et de fragiliser les fondements mêmes de la démocratie », martèlent-ils en rappelant que « la liberté de la presse n’est pas une option mais un pilier essentiel de l’État de droit ». « Les journalistes doivent pouvoir enquêter, vérifier, et rendre compte des faits sans pression, sans peur et sans entrave », écrivent-ils encore en appelant les « autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de ces menaces et garantir la sécurité de notre confrère ». « Il en va non seulement de sa protection individuelle, mais aussi du respect des principes fondamentaux qui encadrent l’exercice du métier de journaliste ».
« Informer n’est pas un crime. Menacer un journaliste en est un », concluent-ils.
La rédaction de Corse Net Infos tient également à témoigner son soutien à Paul-Mathieu Santucci et à Corse Matin et à condamner ces dérives inacceptables.
Si une plainte a immédiatement été déposée par le journaliste auprès de la gendarmerie et a été appuyée par la direction de Corse Matin, dans un communiqué, les sections SNJ, STC et SNJ-CGT de Corse-Presse tiennent à lui apporter leur « soutien total et indéfectible » et fustigent ces intimidations inacceptables qui interviennent alors « qu’il assure, avec rigueur et professionnalisme, le suivi de cette enquête sensible ». « Le fait que ces menaces soient directement liées à son travail journalistique constitue une dérive grave et préoccupante », dénoncent les syndicats qui condamnent « avec la plus grande fermeté ces actes d’intimidation, qui ne visent pas seulement un homme, mais bien l’ensemble de la profession ».
« Menacer un journaliste, c’est tenter de faire taire l’information, d’entraver le droit du public à être informé, et de fragiliser les fondements mêmes de la démocratie », martèlent-ils en rappelant que « la liberté de la presse n’est pas une option mais un pilier essentiel de l’État de droit ». « Les journalistes doivent pouvoir enquêter, vérifier, et rendre compte des faits sans pression, sans peur et sans entrave », écrivent-ils encore en appelant les « autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de ces menaces et garantir la sécurité de notre confrère ». « Il en va non seulement de sa protection individuelle, mais aussi du respect des principes fondamentaux qui encadrent l’exercice du métier de journaliste ».
« Informer n’est pas un crime. Menacer un journaliste en est un », concluent-ils.
La rédaction de Corse Net Infos tient également à témoigner son soutien à Paul-Mathieu Santucci et à Corse Matin et à condamner ces dérives inacceptables.
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