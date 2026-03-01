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Aleria : La voiture d'un élu touché par des tirs


AFP le Lundi 16 Mars 2026 à 10:56

Garée devant son domicile, la voiture de Martin Giuly, troisième sur la liste conduite par l'opposant au maire d'Aleria, Dominique Luciani, a été touchée à plusieurs reprises dans la nuit de dimanche à lundi. Aucune victime n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia.



Aleria : La voiture d'un élu touché par des tirs
Une enquête a été ouverte sur des tirs ayant touché dimanche soir la voiture d'un élu d'Aléria (Haute-Corse), troisième sur la liste d'opposition au maire sortant, peu avant minuit, a indiqué lundi à l'AFP le procureur de Bastia.
 
A Aléria, le maire sortant Jean-Claude Franceschi a été réélu dès le premier tour des élections municipales dimanche avec 55,5% des suffrages exprimés, contre son adversaire Dominique Luciani (44,5%).
 
Martin Giuly, troisième sur la liste de Dominique Luciani, a vu son véhicule, garé devant son domicile, touché par plusieurs tirs d'arme à feu dans la nuit, a indiqué à l'AFP Jean-Philippe Navarre, le procureur de la République de Bastia.
Martin Giuly est également le quatrième adjoint au maire d'Aléria, selon le site internet de la mairie.
 
"Aucune personne ne se trouvait à l'intérieur et aucun blessé n'est à déplorer", avait précisé à l'AFP dans la nuit de dimanche à lundi une source proche du dossier.
 
"Une enquête est ouverte du chef de violences volontaires avec arme et dégradation par moyen dangereux et elle a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Ghisonaccia", a ajouté le procureur.




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