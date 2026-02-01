CorseNetInfos
Bastia - Jusqu'au au 11 février, grande fête de la paroisse Notre Dame de Lourdes


Philippe Jammes le Dimanche 1 Février 2026 à 17:53

Le 11 février la paroisse chère au Père Georges Nicoli fêtera sa Sainte : La Vierge Marie. Du 2 au 10 aura lieu la neuvaine préparatoire.




Notre-Dame de Lourdes sera célébrée le 11 février, date de la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle : Le 11 février 1858. Ce jour-là, la Vierge, vêtue d’une robe blanche, une ceinture bleue, et une rose jaune sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet, apparut pour la première fois à la petite Bernadette.
Le 18 février, lors de la troisième apparition, la Vierge lui parlera. Aussi chaque 18 février Sainte Bernadette, canonisée en 1933, est-elle honorée*.


Depuis 1992, le 11 février, l’église célèbre aussi la Journée mondiale des malades, instituée par Saint Jean-Paul II. Avant cette date importante, la paroisse bastiaise propose une neuvaine préparatoire, du 2 au 10 février.
« Cette neuvaine prépare à la grande fête de notre paroisse Notre Dame De Lourdes » explique le père Georges Nicoli, doyen de Bastia. « Ce sera un temps de rencontre, de prière, de fraternité et de fête pour tous ceux qui sont attachés à Lourdes et à son message. Un temps de prière aussi pour les malades et ceux qui souffrent ».
*Cette année le 18 février tombant le mercredi des Cendres, le Carême prévalant, elle sera fêtée la veille, mardi 17.

ND de Lourdes fêtée le 11 février, Ste Bernadette le 18.
Le programme
Du lundi 2 au mardi 10 février
8h00 : Laudes
8h30 : Messe
17h15 : Chapelet et louanges mariales
18h00 : Messe
 
Lundi 2 février
Fête de la Chandeleur et temps de prière pour les vocations
17h15 : Chapelet et louanges mariales
18h00 : Procession aux flambeaux et messe
 
Mardi 3 février
Fête de la Saint Blaise avec bénédiction des gorges
 
Vendredi 6 février
Journée de prière pour les défunts des familles
Dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 février : Triduum préparatoire.
 
Dimanche 8 février
Journée de prière pour les malades
10h30 : Messe dominicale
16h00 : Vêpres solennelles avec Salut du Saint Sacrement et louanges mariales
 
Lundi 9 février
17h15 : Chapelet et louanges mariales
18h00 : Messe
 
Mardi 10 février
Journée de prière pour les familles
17h15 :  Chapelet et louanges mariales
18h00 : Messe des familles et procession aux flambeaux jusqu’à la Vierge couronnée dans la cour de l’église.
 
Mercredi 11 février
Fête de Notre-Dame de Lourdes
8h30 : Messe
10h30 : Messe solennelle présidée par le Cardinal François Bustillo
16h15 : Chapelet et louanges mariales
17h15 : Salut du Saint Sacrement et procession eucharistique dans l’église
18h00 : Messe du soir.




