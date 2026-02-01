Bastia - Jusqu'au au 11 février, grande fête de la paroisse Notre Dame de Lourdes

Notre-Dame de Lourdes sera célébrée le 11 février, date de la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle : Le 11 février 1858. Ce jour-là, la Vierge, vêtue d’une robe blanche, une ceinture bleue, et une rose jaune sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet, apparut pour la première fois à la petite Bernadette.
Le 18 février, lors de la troisième apparition, la Vierge lui parlera. Aussi chaque 18 février Sainte Bernadette, canonisée en 1933, est-elle honorée*.
Depuis 1992, le 11 février, l’église célèbre aussi la Journée mondiale des malades, instituée par Saint Jean-Paul II. Avant cette date importante, la paroisse bastiaise propose une neuvaine préparatoire, du 2 au 10 février.
« Cette neuvaine prépare à la grande fête de notre paroisse Notre Dame De Lourdes » explique le père Georges Nicoli, doyen de Bastia. « Ce sera un temps de rencontre, de prière, de fraternité et de fête pour tous ceux qui sont attachés à Lourdes et à son message. Un temps de prière aussi pour les malades et ceux qui souffrent ».
*Cette année le 18 février tombant le mercredi des Cendres, le Carême prévalant, elle sera fêtée la veille, mardi 17.
Le programme
Du lundi 2 au mardi 10 février
8h00 : Laudes
8h30 : Messe
17h15 : Chapelet et louanges mariales
18h00 : Messe
Lundi 2 février
Fête de la Chandeleur et temps de prière pour les vocations
17h15 : Chapelet et louanges mariales
18h00 : Procession aux flambeaux et messe
Mardi 3 février
Fête de la Saint Blaise avec bénédiction des gorges
Vendredi 6 février
Journée de prière pour les défunts des familles
Dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 février : Triduum préparatoire.
Dimanche 8 février
Journée de prière pour les malades
10h30 : Messe dominicale
16h00 : Vêpres solennelles avec Salut du Saint Sacrement et louanges mariales
Lundi 9 février
17h15 : Chapelet et louanges mariales
18h00 : Messe
Mardi 10 février
Journée de prière pour les familles
17h15 : Chapelet et louanges mariales
18h00 : Messe des familles et procession aux flambeaux jusqu’à la Vierge couronnée dans la cour de l’église.
Mercredi 11 février
Fête de Notre-Dame de Lourdes
8h30 : Messe
10h30 : Messe solennelle présidée par le Cardinal François Bustillo
16h15 : Chapelet et louanges mariales
17h15 : Salut du Saint Sacrement et procession eucharistique dans l’église
18h00 : Messe du soir.
