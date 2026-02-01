Bastia - Jusqu'au au 11 février, grande fête de la paroisse Notre Dame de Lourdes



Notre-Dame de Lourdes sera célébrée le 11 février, date de la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle : Le 11 février 1858. Ce jour-là, la Vierge, vêtue d’une robe blanche, une ceinture bleue, et une rose jaune sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet, apparut pour la première fois à la petite Bernadette.

Le 18 février, lors de la troisième apparition, la Vierge lui parlera. Aussi chaque 18 février Sainte Bernadette, canonisée en 1933, est-elle honorée*.





Depuis 1992, le 11 février, l’église célèbre aussi la Journée mondiale des malades, instituée par Saint Jean-Paul II. Avant cette date importante, la paroisse bastiaise propose une neuvaine préparatoire, du 2 au 10 février.

« Cette neuvaine prépare à la grande fête de notre paroisse Notre Dame De Lourdes » explique le père Georges Nicoli, doyen de Bastia. « Ce sera un temps de rencontre, de prière, de fraternité et de fête pour tous ceux qui sont attachés à Lourdes et à son message. Un temps de prière aussi pour les malades et ceux qui souffrent ».

*Cette année le 18 février tombant le mercredi des Cendres, le Carême prévalant, elle sera fêtée la veille, mardi 17.