SC Bastia - Medhi Merghem (JS Kabylie) bientôt en Corse

Mehdi Merghem, passé par la France (Châteauroux, Guingamp, Nancy) et le Portugal (Farense), souhaitait retrouver un environnement familier afin de relancer sa carrière. Il n’a plus évolué dans le championnat français depuis mai 2024.

Après une saison de 21 matches disputés en Algérie (4 buts, 3 passes décisives), Mehdi Merghem, 28 ans, envisageait de quitter la JS Kabylie pour des raisons familiales. Une séparation à l’amiable était depuis un moment discutée, dans la perspective d’un retour en France, où le SC Bastia figurerait parmi les pistes évoquées.

Ailier droit de formation, Merghem est apprécié pour sa vitesse, sa capacité de percussion et son aptitude à créer des occasions. Un profil qui pourrait apporter une solution offensive supplémentaire au SC Bastia, actuellement en difficulté en Ligue 2 BKT.