SC Bastia - Medhi Merghem (JS Kabylie) bientôt en Corse


La rédaction le Dimanche 1 Février 2026 à 14:55

Ce serait la seconde arrivée, pas encore officialisée, au Sporting club de Bastia du mercato d'hiver. Après Joachim Eickmayer, qui a fait ses débuts sous les couleurs bleus lors des deux dernières journées, c'est le milieu offensif Medhi Merghem (JS Kabylie) qui poserait, rapidement, ses valises en Corse pour les prochains mois.



Medhi Merghem (Dr)
Mehdi Merghem, passé par la France (Châteauroux, Guingamp, Nancy) et le Portugal (Farense), souhaitait retrouver un environnement familier afin de relancer sa carrière. Il n’a plus évolué dans le championnat français depuis mai 2024.
Après une saison de 21 matches disputés en Algérie (4 buts, 3 passes décisives), Mehdi Merghem, 28 ans, envisageait de quitter la JS Kabylie pour des raisons familiales. Une séparation à l’amiable était depuis un moment discutée, dans la perspective d’un retour en France, où le SC Bastia figurerait parmi les pistes évoquées.
Ailier droit de formation, Merghem est apprécié pour sa vitesse, sa capacité de percussion et son aptitude à créer des occasions. Un profil qui pourrait apporter une solution offensive supplémentaire au SC Bastia, actuellement en difficulté en Ligue 2 BKT.
Plus d'infos à venir.
 




