De nouveaux horaires sur la ligne de bus entre Bonifacio et Porto-Vecchio


le Dimanche 1 Février 2026 à 12:30

A partir de ce lundi 2 février, de nouveaux horaires s’appliqueront sur la ligne A de la navette « A Berlina », entre Bonifacio et Porto-Vecchio. Pour les lignes B et C, la situation demeure inchangée.



La navette A Berlina est venue combler en 2021 une offre en transports publics intercommunale inexistante dans l'Extrême-Sud.
C’est en 2021 que la Communauté de communes Sud-Corse (CCSC) a mis en service A Berlina, navette payante qui relie les communes de la microrégion, ainsi que l’aéroport de Figari. En cinq ans d’existence, plus de 33 000 passagers l’ont empruntée, encourageant la croissance d’un mode de transport public dont ce territoire était dépourvu auparavant. 


« C’est un réseau encore jeune, et on continue de s’adapter aux retours des usagers », précise-t-on à la CCSC, pour expliquer les quelques ajustements qui entreront en vigueur cette année. La fréquence des trajets n’évoluera pas, ce sont les horaires de passages qui seront optimisés sur la ligne A, dès ce lundi 2 février, pour mieux coller aux horaires de correspondance des autres lignes d’A Berlina, ainsi qu’à ceux des bus régionaux affrétés par la Collectivité de Corse.

Une capacité d'accueil accrue

De plus, en haute saison, A Berlina circulera 7 jours 7 un peu plus tôt qu’auparavant, soit à partir du 18 mai (au lieu du 1er juin). Et ce toujours sur la ligne A entre Bonifacio et Porto-Vecchio. La situation n’évolue pas sur les lignes B (Monacia – Porto-Vecchio) et C (Sainte-Lucie - Lecci – Porto-Vecchio).

Sur la ligne A, toujours, la capacité des navettes augmentera. Elles pourront désormais accueillir 33 passagers, contre 22 précédemment.

En septembre dernier, les élus de la CCSC avaient voté le principe d’une politique tarifaire différenciée entre résidents et non-résidents. Pour ces derniers, le prix du ticket doit quintupler, passant de 2€ à 10€ le trajet.

Les nouveaux horaires sont disponibles sur le site internet de la CCSC (cliquer sur « horaires et trajets à partir du 2 février 2026 »).




