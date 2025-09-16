Lignes de bus dans l’Extrême-Sud : le prix du ticket va quintupler pour les non-résidents

Les trois navettes A Berlina ont été mises en place en 2021. ILLUSTRATION COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD CORSE
Dépourvue de réseau de bus jusqu’en 2021, la microrégion dispose aujourd’hui de trois lignes à l’année, au départ de Portivechju, et à destination de Bunifaziu, Monacia d’Auddè et Santa Lucia di Portivechju. « A Berlina » — c’est le nom de cette navette mise en place par la CCSC — propose à ce jour entre quatre et huit aller-retours quotidiens, selon les périodes estivale et hivernale.
Jusqu’à maintenant, le tarif était le même pour tous : 2 € le trajet, 15 € les dix, 10 € au départ de l’aéroport de Figari, 18 € le forfait à la semaine et 30 € le forfait au mois. Au 1er janvier 2026, la tarification diffèrera fortement, selon que l’on soit titulaire d’une carte d’abonnement annuel ou non. Celle-ci, d’un montant de 10 €, sera délivrée aux seuls résidents de la communauté de communes du Sud-Corse (et de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, qui dépend de la communauté de communes de l’Alta Rocca).
Pour eux, les tarifs actuels continueront de s’appliquer, sauf pour l’aéroport de Figari, qui sera bien plus abordable : 2 € pour s’y rendre ou pour en partir. En revanche, les non-résidents continueront de payer 10 € pour un ticket « aéroport ». 10 €, c’est d’ailleurs la somme que les non-résidents devront désormais payer pour n’importe quel autre ticket, avec un forfait semaine fixé à 40 € et mensuel à 150 €.
Quel impact sur la fréquentation en 2026 ?
Vice-président aux transports et maire de Bunifaziu, Jean-Charles Orsucci assume complètement cette nouvelle politique tarifaire : « Il faut faire en sorte que le tourisme créé de la qualité de vie pour le citoyen qui vit ici. » Il y a quelques mois, la CCSC avait voté la gratuité d’A Berlina pour les voyageurs âgés de moins de 18 ans. Ce sera toujours le cas, mais pour les seuls résidents. Pour les non-résidents, le trajet restera néanmoins gratuit pour les moins de 11 ans.
Depuis son lancement en mars 2021, A Berlina totalise 33 367 passagers payants (chiffres arrêtés au 31 août dernier). Sa fréquentation est en nette progression, puisqu’elle a accueilli 7 726 passagers en 2024 et en est déjà à 13 347 sur les huit premiers mois de l’année. Il conviendra de regarder quel impact cette nouvelle politique tarifaire aura sur la fréquentation d’A Berlina en 2026.
Jusqu’à maintenant, le tarif était le même pour tous : 2 € le trajet, 15 € les dix, 10 € au départ de l’aéroport de Figari, 18 € le forfait à la semaine et 30 € le forfait au mois. Au 1er janvier 2026, la tarification diffèrera fortement, selon que l’on soit titulaire d’une carte d’abonnement annuel ou non. Celle-ci, d’un montant de 10 €, sera délivrée aux seuls résidents de la communauté de communes du Sud-Corse (et de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, qui dépend de la communauté de communes de l’Alta Rocca).
Pour eux, les tarifs actuels continueront de s’appliquer, sauf pour l’aéroport de Figari, qui sera bien plus abordable : 2 € pour s’y rendre ou pour en partir. En revanche, les non-résidents continueront de payer 10 € pour un ticket « aéroport ». 10 €, c’est d’ailleurs la somme que les non-résidents devront désormais payer pour n’importe quel autre ticket, avec un forfait semaine fixé à 40 € et mensuel à 150 €.
Quel impact sur la fréquentation en 2026 ?
Vice-président aux transports et maire de Bunifaziu, Jean-Charles Orsucci assume complètement cette nouvelle politique tarifaire : « Il faut faire en sorte que le tourisme créé de la qualité de vie pour le citoyen qui vit ici. » Il y a quelques mois, la CCSC avait voté la gratuité d’A Berlina pour les voyageurs âgés de moins de 18 ans. Ce sera toujours le cas, mais pour les seuls résidents. Pour les non-résidents, le trajet restera néanmoins gratuit pour les moins de 11 ans.
Depuis son lancement en mars 2021, A Berlina totalise 33 367 passagers payants (chiffres arrêtés au 31 août dernier). Sa fréquentation est en nette progression, puisqu’elle a accueilli 7 726 passagers en 2024 et en est déjà à 13 347 sur les huit premiers mois de l’année. Il conviendra de regarder quel impact cette nouvelle politique tarifaire aura sur la fréquentation d’A Berlina en 2026.
-
Avec Tanti Libri, l’Académie de Corse veut ancrer la langue corse dans le quotidien des élèves
-
ICI RCFM : une nouvelle saison tournée vers l’information, la langue corse et le numérique
-
En Corse, la Banque de France ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ce samedi
-
Championnat de France par équipe tennis entreprise : l’AS Mairie Ajaccio vainqueur des inter-régions
-
A màghjina - U sole s’alza sopra l’Isula d’Elba