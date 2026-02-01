Une MasterClasse à San Ghjulianu pour les 100 ans de l’introduction du premier clémentinier en Corse

Cette initiative, portée à la demande de INRAE de San Ghjulianu, a mobilisé conjointement les Offices de Tourisme de l’Oriente, de la Costa Verde et du Fium’Orbu Castellu. Ensemble, ils ont conçu un parcours pédagogique autour de la clémentine et de ses cousines, des citrons aux pamplemousses en passant par des variétés plus confidentielles comme le combava.





Tout au long de la journée, les élèves ont été amenés à solliciter leurs sens, à goûter, sentir, observer et expérimenter. Les ateliers, pensés pour être accessibles et interactifs, leur ont permis de mieux comprendre les différences de saveurs entre les agrumes, mais aussi d’aborder des notions scientifiques simples, notamment autour de l’acidité et du pH. Le cheminement des fruits, depuis la terre jusqu’à l’assiette, a également servi de fil conducteur pour relier agriculture, alimentation et environnement.





Rires, curiosité et échanges ont rythmé cette immersion, transformant les enfants en véritables explorateurs du goût et de la nature. Au-delà de l’aspect ludique, cette MasterClasse a rappelé l’importance de la transmission et du travail collectif entre le monde de la recherche, les territoires et les acteurs locaux.

Une manière concrète de faire vivre la mémoire agricole de la Corse et de sensibiliser les plus jeunes à un patrimoine qui fait aujourd’hui partie intégrante de l’identité de l’île.