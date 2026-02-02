Un voilier prend feu dans la baie de Campomoro

C’est un fait divers qui aurait pu mal tourner. Ce dimanche en d’après-midi, sur alerte du CROSS Med, les sauveteurs en mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano ont été engagés pour une intervention d’urgence dans la baie de Campomoro, à la suite du signalement d’un voilier de 12 mètres en proie aux flammes.



Alors qu’à l’arrivée sur la zone, les secours constatent que le voilier est entièrement embrasé, « la situation ayant été aggravée par la présence de 80 litres de gasoil dans sa cuve et l’explosion d’une bouteille de gaz à bord », aucune victime n’est fort heureusement à déplorer. « L’équipage du navire sinistré a pu évacuer le bord par ses propres moyens avant l’arrivée des secours et a été immédiatement mis en sécurité », indique la SNSM de Propriano sur ses réseaux sociaux.



Afin de pouvoir éteindre l’incendie, le navire de sauvetage hauturier SNS 17-07 Cyrnos a été engagé sur les lieux « après embarqué deux sapeurs-pompiers du centre de secours du Rizzanesi, afin de renforcer les capacités de lutte contre l’incendie », précise la SNSM en ajoutant qu’une « lance a été rapidement établie et (que) les équipes engagées ont procédé à une action offensive afin de circonscrire le sinistre. Le noyage a été réalisé à la lance à mousse ».



L’incendie a finalement pu être maîtrisé au terme d’une heure d’intervention, mais le voilier, fortement fragilisé, a fini par sombrer.



« Cette intervention illustre une nouvelle fois la réactivité, la coordination interservices et le professionnalisme des moyens engagés, au service de la sécurité maritime et de la sauvegarde des vies humaines en mer », souligne encore la SNSM de Propriano.