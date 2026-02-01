U tempu in Corsica
Eclaircies et passages nuageux le matin, ciel gris et chargé pour tous l'après-midi : le temps est encore mitigé mais il reste sec. Les températures augmentent légèrement; Elles peuvent atteindre localement jusqu'à 18 degrés sur le littoral.
