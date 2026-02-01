CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Football Grand Sud - La SVARR reprend des couleurs 01/02/2026 Journée mondiale des zones humides : en Corse, des milieux naturels à préserver 01/02/2026 Bastia - Jusqu'au au 11 février, grande fête de la paroisse Notre Dame de Lourdes  01/02/2026 Quand Ester Pantano enflamme le Festival du cinéma italien de Bastia 01/02/2026

U tempu in Corsica


le Lundi 2 Février 2026 à 07:08

Eclaircies et passages nuageux le matin, ciel gris et chargé pour tous l'après-midi : le temps est encore mitigé mais il reste sec. Les températures augmentent légèrement; Elles peuvent atteindre localement jusqu'à 18 degrés sur le littoral.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos