Cross- country : Plus de 400 participants dans les vignes du Domaine Peraldi à Ajaccio

C’est un sommet insulaire qui constituait la dernière répétition avant les demi-finales du championnat de France de cross-country qui auront lieu à Serres, dans les Hautes Alpes, le 15 février prochain. La 41e édition du Mémorial Alain Le Moal organisé par le Cercle Athlétique Ajaccien, a eu lieu ce dimanche dans les vignes du Domaine Peraldi à Ajaccio.
Toutes les catégories étaient aux prises lors de ce championnat de Corse qui s’est disputé sur un parcours sélectif, avec une entame dédiée au Cani Cross.
Les meilleurs insulaires étaient donc en lice et dans les catégories compétitives les favoris ont été exacts au rendez-vous avec les succès sur le cross long, dans le cadre des championnats de Corse, de l’athlète de l’ASPTT Ajaccio Sandrine Sirven et du sociétaire de l’AJ Bastia, Houssine Ayadi.
Du côté du cross court, l’Ajaccienne Lesia Manenti (CAA) et l’athlète de l’AJB Sullivan Baralle ont décroché les lauriers insulaires.
Dans les rangs des juniors Chjara Giannini (CAB) et Antoine Filippi (GFCA) ont terminé sur la plus haute du podium.
D’une manière générale, les titres ont été partagés lors de ces championnats comme l’attestent les titres chez les cadettes et les cadets avec les succès, respectivement, de Maeva Camilli (CAA) et de Walid En Neya (UCB).
Du côté des minimes, la Cabiste Iliana Redon et l’athlète de l’UCB Ayman En Neya seront les chefs de file de la sélection minime corse qui sera présente à Serres dans quinze jours dans le cadre de la compétition par équipes réservée à cette catégorie.
Pour être tout à fait complet la benjamine Sara Haddi (UCB) et le benjamin Timothé Melaine-Chilini (CAB) complètent ce palmarès 2026 des championnats régionaux de cross-country.
Rendez-vous désormais du côté de Serres, avec en jeu cette fois les tickets pour le National de Carhaix les 7 et 8 mars.
Les classements
Poussines : 1. Michèle Carli (GFCA), 2. Joséphine Gianni (ASPVA), 3. Aina Montet (CAB)
Poussins : 1. Roch Peresson (GFCA), 2. Maxime De Falco (CAA), 3. Ambroise Leandri (NL)
Benjamines : 1. Sara Haddi (UCB) 11’35, 2. Ritaj Benrahil (UCB) 11’40, 3. Charlotte Paillard (CRXT) 11’53
Benjamins : 1. Timothé Melaine-Chilini (CAB) 11’03, 2. Leny Ringue (FRC) 12’08, 3. Timéo Hermet (NL) 12’09
Minimes filles : 1. Iliana Redon (CAB) 17’07, 2. Camille Sarossy (GFCA) 17’57, 3. Chiara Tonin-Caudrelier (GFCA) 18’17
Minimes masculins : 1. Ayman En Neya (UCB) 15’03, 2. Sacha Genest (AJB) 15’14, 3. Vincent Foata (CAA) 15’28
Cadettes : 1. Maeva Camilli (CAA) 15’52, 2. Elisa Perrier (CAB) 16’12, 3. Maylisse Hermet (CAA) 16’33
Cadets : 1. Walid En Neya (UCB) 18’20, 2. Sacha Rigaut (CRXT) 20’02, 3. Noah Bressy (CAP) 20’34
Juniors filles : 1. Chjara Giannini (CAB) 19’18, 2. Andre Pechereau (ASPVA) 24’09, 3. Mailys Ansaloni (ASPVA) 24’48
Juniors masculins : 1. Antoine Filippi (GFCA) 22’23, 2. Leonel Mutrel (AJB) 22’23, 3. Mohamed Aiad (ASPVA) 30’02
Cross court féminin : 1. Lesia Manenti (CAA) 16’53, 2. Victoire Alzon (CAB) 17’11, 3. Amélie Franck (GFCA) 20’12
Cross court masculin : 1. Sullivan Baralle (AJB) 14’12, 2. Marc Hamon (CAA) 14’16, 3. Franky Hernould (GFCA) 14’35
Cross long féminin : 1. Emmanuelle Denoeud (NL) 30’45, 2. Sandrine Sirven (ASPTTA) 30’49, 3. Sylvie Azama (GFCA) 30’52.
Cross long masculin : 1. Houssine Ayadi (AJB) 33’01, 2. Axel Mondain (GFCA) 33’37, 3. Madani Iadadaine (COP) 24’26
