Grève à la Corsica Linea et à La Méridionale : Les liaisons maritimes entre Corse et continent fortement perturbées

Alors que la CGT Marins de la Corsica Linea et de la Méridionale a lancé un mouvement de grève de 48 heures reconductibles ce lundi matin, les traversées entre la Corse et le Continent sont fortement perturbées sur l’ensemble des navires des deux compagnies.
« En raison d'un mouvement social ne nous permettant pas d'assurer les départs, toutes nos traversées Marseille - Corse du 02 février sont annulées », indique ainsi la Corsica Linea sur ses réseaux sociaux. Dans le détail, ces annulations concernent les traversées Marseille-Bastia à bord du Pascal Paoli, Marseille-Propriano à bord du Danielle Casanova, Ajaccio-Marseille à bord du Paglia Orba et Bastia-Marseille à bord d’A Galeotta.
« Des campagnes d'appels et de SMS sont actuellement en cours afin d'informer les passagers concernés par ces annulations avec la possibilité de modification ou de remboursement sans frais supplémentaires », indique la compagnie en précisant que toutes les informations sont disponibles et régulièrement mises à jour sur son site internet.
De son côté, La Méridionale annonce que « les traversées Marseille-Ajaccio (Piana) et Marseille-Porto-Vechio (Girolata) programmées ce jour sont annulées ». « Tous les passagers sont actuellement avertis par SMS (dans la mesure ou un numéro de mobile figure dans le dossier) », ajoute la compagnie.
Pour rappel, la CGT Marins avait déposé un préavis de grève la semaine dernière afin de protester contre les autorisations accordées à des compagnies opérant sous pavillon international, en particulier GNV sur les lignes à passagers France–Maghreb et Corsica Ferries sur certaines lignes desservant la Corse, hors cadre des obligations ou délégations de service public. Les marins déplorent en outre que les engagements pris en décembre par les directions de Corsica Linea et de La Méridionale, portant sur la mise en place d’un programme de coopération pour l’année 2026, n’ont pas été concrétisés. Deux points qui font selon eux peser un risque sur les emplois des deux compagnies, avec près d’un millier de postes concernés, ainsi que sur l’avenir des formations maritimes.
Parallèlement à leur arrêté de travail, ce lundi matin, les marins grévistes ont bloqué le MSC Orchestra, un navire de croisière en provenance de Barcelone, dans la rade du port de Marseille, où il devait faire une halte.
