Tout ce qui a changé au 1er février

Les taux du livret A et du LEP revus à la baisse





Depuis le 1er février 2026, les taux d’intérêt annuels du livret A et du livret d’épargne populaire ont diminué, selon les préconisations du gouverneur de la Banque de France. Le taux d’intérêt annuel du livret A est passé de 1,7 % entre le 1er août 2025 et le 31 janvier dernier, tandis que le LEP est passé de 2,7 % à 2,5 %. En 2025, ces deux livrets avaient déjà connu une baisse de leur taux de rémunération en février et en août.





Une légère baisse du prix de l’électricité







La contribution tarifaire d’acheminement (CTA), qui sert à financer le régime des retraites des salariés des industries électriques et gazières, est revue à la baisse. Son taux est ramené à 15 %, contre 21,93 % jusqu’à présent, conformément au projet d’arrêté du gouvernement. Une diminution qui se traduit concrètement par une économie estimée à une dizaine d’euros par an sur le coût de l’abonnement pour un ménage. Par ailleurs, une évolution des tarifs réglementés de vente de l’électricité est également à l’étude. La Commission de régulation de l’énergie, chargée de proposer aux ministères de l’Énergie et de l’Économie les ajustements de ces tarifs, a proposé une baisse moyenne de 0,83 %. La diminution doit toutefois être validée par le gouvernement pour entrer en vigueur. Elle concernerait uniquement les particuliers ainsi que les « petits » professionnels ou assimilés.





Une diminution du prix repère du gaz





En février, le prix repère du gaz diminue légèrement, selon les données publiées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour les usages liés à la cuisson et à l’eau chaude, le tarif moyen du kilowattheure s’établit désormais à 0,130 €, contre 0,132 € en janvier. Pour les foyers qui se chauffent au gaz, une diminution aura également lieu à 0,099 € le kilowattheure, contre 0,102 € au mois de janvier.





Bientôt la fin de la demande du chèque énergie





Si vous êtes éligible au chèque énergie, une aide financière destinée aux personnes ayant des revenus modestes pour le paiement de leurs dépenses d’énergie, vous n’avez plus que jusqu’au 28 février pour en faire la demande. Les foyers identifiés comme éligibles, sur base des données fiscales, en ont été informés durant le mois d’octobre. Mais si vous ne faites pas partie des foyers bénéficiaires identifiés mais que vous pensez remplir les conditions d'éligibilité du chèque énergie, vous pouvez réclamer l’aide sur une plateforme dédiée accessible sur le site du chèque énergie jusqu’à la fin du mois.







Une nouvelle procédure pour demander le remboursement de vos billets d’avion





Suite à un décret du 5 août dernier, la procédure de règlement des contentieux des passagers aériens a été modifiée et entre en vigueur à partir du 7 février. En cas de litige avec une compagnie aérienne relatif à une annulation de vol, un retard important ou un refus d’embarquement, la médiation préalable devient obligatoire avant toute action en justice, et les passagers doivent solliciter un médiateur de la consommation. L’absence de médiation peut entraîner l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, les passagers doivent désormais faire leur demande par voie d’assignation et ne peuvent plus saisir le tribunal par simple requête. L’assignation peut être faite au nom d’un seul passager, ou bien conjointement, par exemple pour les membres d’une même famille.

