Nouvelles énergies transfrontalières : la coopération franco-italienne à l’épreuve du terrain

Face aux enjeux énergétiques et à la nécessité pour les territoires de produire et consommer une énergie renouvelable locale, la France et l’Italie ont renforcé leur collaboration. Les régions Corse, Région Sud, Sardaigne, Toscane et Ligurie se sont engagées dans des actions communes visant à contribuer aux objectifs du Pacte vert européen et de l’Agenda 2030 de l’ONU.





Des résultats chiffrés après 24 mois

Le projet INVECE a permis d’accompagner institutions, entreprises, chercheurs et citoyens autour de l’autoproduction et de l’autoconsommation d’énergie renouvelable. En deux ans 51 acteurs publics et privés se sont engagés dans une coopération structurée ;15 communautés d’énergie renouvelable ont été soutenues, avec 224 journées de conseil et plus de 89 000 acteurs (universités, entreprises, collectivités, associations et citoyens) ont été touchés à travers plus de 1 000 actions d’information et de communication.





Un sommet politique et technique

À Cagliari, représentants institutionnels, experts et porteurs de projets échangeront sur les résultats et les perspectives. Un temps fort réunira notamment Giuseppe Meloni, Emanuele Cani, Julien Paolini pour la Collectivité de Corse, et Paolo Ripamonti.

La première journée sera consacrée aux retours d’expérience des acteurs de Sardaigne, Toscane, Ligurie, Corse et Région Sud ayant bénéficié de l’accompagnement d’INVECE, avec des exemples de communautés d’énergie renouvelable territoriales et solidaires. Un panel d’experts internationaux et nationaux apportera un éclairage technique et académique sur ces dispositifs.

La seconde journée portera sur l’impact concret du projet sur les politiques énergétiques régionales, afin de renforcer le lien entre expérimentations locales et décision publique.





Un héritage appelé à durer

Si le projet INVECE s’achève fin février, la coopération se poursuivra à travers l’Observatoire transfrontalier des Communautés d’Énergie Renouvelable, destiné à fournir outils, données et analyses pour soutenir le développement de ces communautés et l’élaboration de politiques énergétiques locales et transfrontalières.

Deux journées pour mesurer le chemin parcouru et poser les bases d’une transition énergétique partagée entre territoires français et italiens.