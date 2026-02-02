CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Mardi 3 Février 2026 à 07:19

Temps est couvert, les averses présentes toute la journée sont faibles et le vent de sud sud-ouest souffle en rafales entre 40 et 60 km/h. Les températures maximales sont du même niveau que les jours précédents : de 14 degrés jusqu'à 17 localement.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







