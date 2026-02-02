CorseNetInfos
A màghjina - U balcone di E Ville di Petrabugnu


le Mardi 3 Février 2026 à 07:25

Depuis u balcone di e Ville di Petrabugnu, le regard embrasse tout : la mer Tyrrhénienne au loin, Bastia étirée sur le littoral, les villages accrochés aux pentes, et la montagne qui ferme l’horizon. Sous un ciel chargé, le paysage se durcit, les reliefs se découpent, la vue gagne en caractère.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







