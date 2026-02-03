Grève à la Corsica Linea et à La Méridionale : les traversées Corse–Continent toujours fortement perturbées

Alors que le mouvement de grève de 48 heures reconductibles lancé par la CGT Marins de la Corsica Linea et de La Méridionale se poursuit ce mardi, les traversées maritimes entre la Corse et le Continent restent fortement perturbées.
« En raison du mouvement social qui se poursuit, toutes nos traversées Marseille – Corse du 03 février sont annulées », indique la Corsica Linea sur ses réseaux sociaux.
Dans le détail, sont concernées la traversée Bastia–Marseille à bord du Pascal Paoli, Propriano–Marseille à bord du Danielle Casanova, Île-Rousse–Marseille à bord du Monte d’Oro, ainsi que les traversées Marseille–Ajaccio à bord du Paglia Orba et Marseille–Bastia à bord de A Galeotta.
La compagnie précise que « des campagnes d’appels et de SMS sont actuellement en cours afin d’informer les passagers concernés par ces annulations, avec la possibilité de modification ou de remboursement sans frais supplémentaires ». « Toutes les informations relatives à l’exploitation de nos navires sont disponibles et régulièrement mises à jour sur la page “Infos lignes & horaires” de notre site interne t », ajoute Corsica Linea.
De son côté, La Méridionale annonce que « les traversées Ajaccio–Marseille (Piana) et Porto-Vecchio–Marseille (Girolata) programmées ce jour sont annulées ». « Tous les passagers sont actuellement avertis par SMS, dans la mesure où un numéro de mobile figure dans le dossier », précise la compagnie, qui indique par ailleurs que « son équipe commerciale demeure à l’écoute des clients et propose des solutions au 0970 83 20 20, du lundi au samedi de 8h à 20h ».
Pour rappel, la CGT Marins avait déposé un préavis de grève la semaine dernière afin de protester contre les autorisations accordées à des compagnies opérant sous pavillon international, notamment sur les lignes France–Maghreb et certaines dessertes de la Corse, hors cadre des obligations ou délégations de service public. Les marins dénoncent également le non-respect des engagements pris en décembre par les directions de Corsica Linea et de La Méridionale concernant la mise en place d’un programme de coopération pour l’année 2026, une situation qu’ils estiment menaçante pour près d’un millier d’emplois et pour l’avenir des formations maritimes.
