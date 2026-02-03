Soldes d’hiver à Ajaccio : le centre-ville déçu, la braderie redonne espoir

« Après Noël, il est rare que, deux semaines plus tard, quelqu’un vienne acheter un manteau », observe Samuel, employé dans une boutique ajaccienne. Un constat partagé par de nombreux professionnels du centre-ville. Stéphane, Lauriane, Marie-Laure et Josepha, tous dans le prêt-à-porter à Ajaccio, dressent le même bilan : les soldes ont perdu de leur éclat et peinent désormais à attirer la clientèle.
« Ça a été très compliqué cette année », confie Lauriane, responsable d’un magasin sur le cours Napoléon. « Beaucoup de facteurs jouent contre nous », poursuit-elle. Parmi eux : le manque de places de parking, un calendrier trop proche des fêtes de fin d’année et la baisse du pouvoir d’achat des clients. Autant d’éléments qui, selon la commerçante, ont freiné la fréquentation et pesé sur les ventes tout au long de la période.
Les obstacles qui freinent les ventes d’hiver
Même tonalité chez Marie-Laure, responsable de la boutique C’Sympa, en plein centre-ville. « C’est déjà difficile de faire venir les clients en ville. Alors si, en plus, rien n’est fait pour nous soutenir, forcément, on n’y arrive pas », confie-t-elle. La responsable souligne le manque de places de stationnement et un calendrier des soldes défavorable. Mais, selon Marie-Laure, le coup le plus dur vient d’ailleurs : la montée en puissance des achats en ligne. « Les gens pensent toujours faire de bonnes affaires sur Internet, alors qu’en boutique aussi, pendant cette période, on propose des réductions parfois supérieures à 60 %. Pourtant, les clients ne viennent plus », se désole-t-elle. Cette évolution des habitudes de consommation rend chaque saison de soldes un peu plus incertaine pour les petits commerces.
À cela s’ajoute une autre réalité : les promotions se multiplient désormais tout au long de l’année. Plus besoin d’attendre les soldes pour voir s’afficher, sur son smartphone, des invitations à des ventes privées ou des offres spéciales pour le Black Friday. Un phénomène qui, selon Josepha, employée dans une boutique de chaussures pour enfants, a profondément changé les habitudes d’achat. « Aujourd’hui, il y a des promotions en permanence », explique-t-elle. « Les clients n’attendent plus les soldes comme à l’époque, où il n’y avait que deux grandes périodes dans l’année pour acheter à prix cassés ». Résultat : ces rendez-vous commerciaux autrefois incontournables peinent désormais à créer l’élan attendu dans les boutiques du centre-ville.
Ainsi, du 29 janvier au 1er février, la grande braderie des Journées de l’habillement, installée au Palais des Congrès, a offert aux commerçants une opportunité supplémentaire d’écouler leurs stocks et de redonner un peu de souffle à l’activité.
La braderie, un coup de pouce bienvenu
« Cette grande braderie nous permet de liquider un peu plus nos stocks et de refaire un peu de trésorerie pour les nouvelles collections », explique Josepha. Étendue sur quatre jours, la foire attire chaque année entre 15 000 et 20 000 visiteurs venus chasser les bonnes affaires. « Comme de nombreuses enseignes sont regroupées au même endroit et que cela change de nos habitudes, les clients viennent, et nous réalisons un chiffre d’affaires qui, bien que modeste, reste supérieur à ce que nous aurions fait en magasin à la même période », reconnaît-elle.
Un constat que partage Stéphane Bastelica, gérant de la boutique Cendres de Lune, non loin du centre-ville ajaccien. « Si la période des soldes n’a pas été florissante cette année, la braderie, elle, a bien fonctionné », affirme-t-il. « Les clients ont vraiment acheté, ils ne sont pas venus se promener, et cela permet de compenser le ‘non-effet’ des soldes que nous avons connu ces dernières semaines ».
Les commerçants espèrent désormais que les soldes d’été 2026, prévus du 8 juillet au 4 août sur l’île, leur permettront de retrouver un souffle et de compenser les difficultés rencontrées cet hiver.
