Soldes d’hiver à Ajaccio : le centre-ville déçu, la braderie redonne espoir

À cela s’ajoute une autre réalité : les promotions se multiplient désormais tout au long de l’année. Plus besoin d’attendre les soldes pour voir s’afficher, sur son smartphone, des invitations à des ventes privées ou des offres spéciales pour le Black Friday. Un phénomène qui, selon Josepha, employée dans une boutique de chaussures pour enfants, a profondément changé les habitudes d’achat. « Aujourd’hui, il y a des promotions en permanence », explique-t-elle. « Les clients n’attendent plus les soldes comme à l’époque, où il n’y avait que deux grandes périodes dans l’année pour acheter à prix cassés ». Résultat : ces rendez-vous commerciaux autrefois incontournables peinent désormais à créer l’élan attendu dans les boutiques du centre-ville.



Ainsi, du 29 janvier au 1er février, la grande braderie des Journées de l’habillement, installée au Palais des Congrès, a offert aux commerçants une opportunité supplémentaire d’écouler leurs stocks et de redonner un peu de souffle à l’activité.



La braderie, un coup de pouce bienvenu



« Cette grande braderie nous permet de liquider un peu plus nos stocks et de refaire un peu de trésorerie pour les nouvelles collections », explique Josepha. Étendue sur quatre jours, la foire attire chaque année entre 15 000 et 20 000 visiteurs venus chasser les bonnes affaires. « Comme de nombreuses enseignes sont regroupées au même endroit et que cela change de nos habitudes, les clients viennent, et nous réalisons un chiffre d’affaires qui, bien que modeste, reste supérieur à ce que nous aurions fait en magasin à la même période », reconnaît-elle.

